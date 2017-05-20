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  • Лига 1. «Монако» обыграл «Ренн», «ПСЖ» не смог победить «Кан», «Ницца» ушла от поражения в матче с «Лионом»

Лига 1. «Монако» обыграл «Ренн», «ПСЖ» не смог победить «Кан», «Ницца» ушла от поражения в матче с «Лионом»

20 мая 2017, 23:56
2

В рамках 38-го тура Лиги 1 «Монако» в гостях переиграл «Ренн», «ПСЖ» сыграл вничью с «Каном», а «Лион» в упорной борьбе не смог победить «Ниццу», несмотря на дубль Александра Лаказетта.

«Монако» финишировал на первом месте, «ПСЖ» – второй, «Ницца заняла третью строчку, «Лион» – четвертый.

Франция. Лига 1. 38-й тур

Ренн – Монако – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Фабиньо, 42; 0:2 – Жемерсон, 47; 1:2 – Дьякаби, 68 (с пенальти); 1:3 – Жорже, 78; 2:3 – Дьякаби, 90+1.

ПСЖ – Кан – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Рабьо, 13; 1:1 – Роделен, 90+1.

Лион – Ницца – 3:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Марша, 10 (в свои ворота); 1:1 – Донис, 15; 2:1 – Лаказетт, 48; 2:2 – Донис, 70; 3:2 – Лаказетт, 78; 3:3 – Сери, 90+4 (с пенальти).

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Монако ПСЖ Ницца Лион Кан Ренн Ляказетт Александр
Комментарии (2)
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Борз-95
1495314402
Что-то много ничьих у французов.
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kagorich
1495316724
Как они любят кота за ... тоскать. 90 - е минуты это похороны.
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