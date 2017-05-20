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    Серия А. «Рома» забила пять мячей в ворота «Кьево»

    В рамках 37-го тура Серии А «Рома» в гостях крупно переиграла «Кьево». По два гола в составе римлян забили Стефан Эль-Шаарави и Мохамед Салах. Еще один мяч на свой счет записал Эдин Джеко. Дважды в составе хозяев отличился Роберто Инглесе.

    Таким образом, «Рома» отстает от «Ювентуса» на одно очко, но у туринцев есть игра в запасе. «Кьево» – 14-м месте.

    Италия. Серия А. 37-й тур

    Кьево – Рома – 3:5 (2:2)

    Голы: 1:0 – Кастро, 15; 1:1 – Эль-Шаарави, 28; 2:1 – Инглесе, 37; 2:2 – Салах, 42; 2:3 – Эль-Шаарави, 58; 2:4 – Салах, 76; 2:5 – Джеко, 83; 3:5 – Инглесе, 86.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.05.2017 20:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 11:22

      Порезвились !

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 20 мая 2017, 22:50

      весёлый матч)))

      -1
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 20 мая 2017, 21:12

      Веселый был матч, но главное победа, Forza Roma!

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