Серия А. «Рома» забила пять мячей в ворота «Кьево»

В рамках 37-го тура Серии А «Рома» в гостях крупно переиграла «Кьево». По два гола в составе римлян забили Стефан Эль-Шаарави и Мохамед Салах. Еще один мяч на свой счет записал Эдин Джеко. Дважды в составе хозяев отличился Роберто Инглесе.

Таким образом, «Рома» отстает от «Ювентуса» на одно очко, но у туринцев есть игра в запасе. «Кьево» – 14-м месте.

Италия. Серия А. 37-й тур

Кьево – Рома – 3:5 (2:2)

Голы: 1:0 – Кастро, 15; 1:1 – Эль-Шаарави, 28; 2:1 – Инглесе, 37; 2:2 – Салах, 42; 2:3 – Эль-Шаарави, 58; 2:4 – Салах, 76; 2:5 – Джеко, 83; 3:5 – Инглесе, 86.

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