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  • Видеопомощник на молодежном ЧМ помог арбитру принять правильное решение и удалить игрока

Видеопомощник на молодежном ЧМ помог арбитру принять правильное решение и удалить игрока

20 мая 2017, 13:42
5

В матче молодежного чемпионата мира между Аргентиной и Англией (0:3) подсказка видеопомощника помогла главному арбитру Мохаммеду Абдулла Хассану принять правильное решение.

Нападающий «альбиселесте» Лаутаро Мартинес нанес одному из игроков англичан удар локтем, что осталось незамеченным со стороны судьи. Тем не менее после просмотра спорного эпизода с помощью видеоассистента рефери вынес футболисту наказание, удалив его с поля.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Аргентина (мол) Англия
Комментарии (5)
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DUMOH
1495277286
Нуууу я не знаю,удар был,тут без вариантов,но,как по мне,так он не специально наносил удар,а отмахивался от рук английского парня,которыми он активно хватал аргентинца...
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Joni
1495280184
с помощью рук активно оттеснил британца - уже нарушение без карточки. Далее отмахнулся локтём... - жёлтая, ...локтём в лицо - красная
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VikNMar
1495282193
Давно пора !!!
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Serjoga
1495284206
И кому мешает такая система?
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dok66
1495286932
Давно пора ввести видеопросмотры . Меньше будет всякой шелухи !
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