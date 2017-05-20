Видеопомощник на молодежном ЧМ помог арбитру принять правильное решение и удалить игрока

В матче молодежного чемпионата мира между Аргентиной и Англией (0:3) подсказка видеопомощника помогла главному арбитру Мохаммеду Абдулла Хассану принять правильное решение.

Нападающий «альбиселесте» Лаутаро Мартинес нанес одному из игроков англичан удар локтем, что осталось незамеченным со стороны судьи. Тем не менее после просмотра спорного эпизода с помощью видеоассистента рефери вынес футболисту наказание, удалив его с поля.