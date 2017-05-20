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    Видеопомощник на молодежном ЧМ помог арбитру принять правильное решение и удалить игрока

    В матче молодежного чемпионата мира между Аргентиной и Англией (0:3) подсказка видеопомощника помогла главному арбитру Мохаммеду Абдулла Хассану принять правильное решение.

    Нападающий «альбиселесте» Лаутаро Мартинес нанес одному из игроков англичан удар локтем, что осталось незамеченным со стороны судьи. Тем не менее после просмотра спорного эпизода с помощью видеоассистента рефери вынес футболисту наказание, удалив его с поля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.05.2017 13:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 мая 2017, 16:28

      Давно пора ввести видеопросмотры . Меньше будет всякой шелухи !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 20 мая 2017, 16:03

      И ещё надо останавливать время, как в хоккее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 мая 2017, 15:43

      И кому мешает такая система?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 20 мая 2017, 15:09

      Давно пора !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Joni 20 мая 2017, 14:36

      с помощью рук активно оттеснил британца - уже нарушение без карточки. Далее отмахнулся локтём... - жёлтая, ...локтём в лицо - красная

      -2
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 20 мая 2017, 13:48

      Нуууу я не знаю,удар был,тут без вариантов,но,как по мне,так он не специально наносил удар,а отмахивался от рук английского парня,которыми он активно хватал аргентинца...

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