Зять Федуна может стать спортивным директором «Спартака»

Зять владельца «Спартака» Леонида Федуна Юхан Гераскин может занять пост спортивного директора московского клуба. Об этом в своей новой книге написал известный журналист Игорь Рабинер.

«Будут ли, помимо летних трансферов, какие-то изменения внутри клуба? Весьма вероятно, что в «Спартаке» появится спортивный директор, по моим данным, необходимый Каррере. Впрочем, речь не идет о специалисте из «Сассуолло» Джованни Росси, которого прочили на это место зимой. Это друг Карреры, но его приход в «Спартак» был не более чем домыслами СМИ.

Родионов, с большой долей вероятности, сосредоточится на функциях генерального директора. Спортивным же, поговаривают, может стать Гераскин, который все зимние сборы провел вместе с командой и не пропустил ни одной тренировки, оперативно решая текущие проблемы (например, вопрос с диетологом, необходимым Каррере на сборах).

Каррера это поощрял: человек из клуба, который глубоко погружен в дела команды, ему нужен – в «Ювентусе» без этого вообще невозможно представить существование клуба. И еще с прошлого лета именно с Гераскиным, гораздо более приближенным к команде, чем во времена Аленичева, у итальянца сложился наиболее тесный контакт. Тренер хорошо понимает, что и доведение информации до первого лица через его родственника произойдет быстрее и менее чревато ее искажением, чем другими путями. Так что подобное назначение, на мой взгляд, выглядело бы логичным», – сообщил Рабинер.