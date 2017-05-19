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    Зять Федуна может стать спортивным директором «Спартака»

    Зять владельца «Спартака» Леонида Федуна Юхан Гераскин может занять пост спортивного директора московского клуба. Об этом в своей новой книге написал известный журналист Игорь Рабинер.

    «Будут ли, помимо летних трансферов, какие-то изменения внутри клуба? Весьма вероятно, что в «Спартаке» появится спортивный директор, по моим данным, необходимый Каррере. Впрочем, речь не идет о специалисте из «Сассуолло» Джованни Росси, которого прочили на это место зимой. Это друг Карреры, но его приход в «Спартак» был не более чем домыслами СМИ.

    Родионов, с большой долей вероятности, сосредоточится на функциях генерального директора. Спортивным же, поговаривают, может стать Гераскин, который все зимние сборы провел вместе с командой и не пропустил ни одной тренировки, оперативно решая текущие проблемы (например, вопрос с диетологом, необходимым Каррере на сборах).

    Каррера это поощрял: человек из клуба, который глубоко погружен в дела команды, ему нужен – в «Ювентусе» без этого вообще невозможно представить существование клуба. И еще с прошлого лета именно с Гераскиным, гораздо более приближенным к команде, чем во времена Аленичева, у итальянца сложился наиболее тесный контакт. Тренер хорошо понимает, что и доведение информации до первого лица через его родственника произойдет быстрее и менее чревато ее искажением, чем другими путями. Так что подобное назначение, на мой взгляд, выглядело бы логичным», – сообщил Рабинер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.05.2017 18:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 19 мая 2017, 20:58

      Федун-настоящий еврей!!!....подтянет всю родню))

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 мая 2017, 20:40

      в россии кумовство и семейный подряд никогда не исчезнут...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 > 84aivengo 19 мая 2017, 23:45

      как и везде, поверь...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 19 мая 2017, 19:52

      А интересно, у Федуна большая семья? ... Сколько там еще родственников не пристроенных? ... а то глядишь скоро уже полевыми игроками начнут брать каких-нибудь племянников, сватов, кумов ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 19 мая 2017, 19:43

      Ну тогда бабку Промеса главным скаутом. Что бы побольше обезьянок в самой популярной РОССИЙСКОЙ команде играло

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 19:23

      Контроль нужен в том числе и изнутри за всем происходящим в команде. Отсюда и зять . Ничего личного , это бизнес !

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 19 мая 2017, 19:07

      сомнительно))

      -3
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      ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > sssrspartak 19 мая 2017, 19:10

      да лишь бы на пользу))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > sssrspartak 19 мая 2017, 21:41

      я на лузаков не реагирую))) минусовать- это все, что в их силах))))

      -2
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