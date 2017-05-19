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Зять Федуна может стать спортивным директором «Спартака»

19 мая 2017, 18:40
9

Зять владельца «Спартака» Леонида Федуна Юхан Гераскин может занять пост спортивного директора московского клуба. Об этом в своей новой книге написал известный журналист Игорь Рабинер.

«Будут ли, помимо летних трансферов, какие-то изменения внутри клуба? Весьма вероятно, что в «Спартаке» появится спортивный директор, по моим данным, необходимый Каррере. Впрочем, речь не идет о специалисте из «Сассуолло» Джованни Росси, которого прочили на это место зимой. Это друг Карреры, но его приход в «Спартак» был не более чем домыслами СМИ.

Родионов, с большой долей вероятности, сосредоточится на функциях генерального директора. Спортивным же, поговаривают, может стать Гераскин, который все зимние сборы провел вместе с командой и не пропустил ни одной тренировки, оперативно решая текущие проблемы (например, вопрос с диетологом, необходимым Каррере на сборах).

Каррера это поощрял: человек из клуба, который глубоко погружен в дела команды, ему нужен – в «Ювентусе» без этого вообще невозможно представить существование клуба. И еще с прошлого лета именно с Гераскиным, гораздо более приближенным к команде, чем во времена Аленичева, у итальянца сложился наиболее тесный контакт. Тренер хорошо понимает, что и доведение информации до первого лица через его родственника произойдет быстрее и менее чревато ее искажением, чем другими путями. Так что подобное назначение, на мой взгляд, выглядело бы логичным», – сообщил Рабинер.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (9)
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piligrim1986
1495210077
сомнительно))
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dok66
1495210988
Контроль нужен в том числе и изнутри за всем происходящим в команде. Отсюда и зять . Ничего личного , это бизнес !
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Nevsky_RU
1495212186
Ну тогда бабку Промеса главным скаутом. Что бы побольше обезьянок в самой популярной РОССИЙСКОЙ команде играло
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Atom2020
1495212730
А интересно, у Федуна большая семья? ... Сколько там еще родственников не пристроенных? ... а то глядишь скоро уже полевыми игроками начнут брать каких-нибудь племянников, сватов, кумов ...
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84aivengo
1495215610
в россии кумовство и семейный подряд никогда не исчезнут...
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a-rakhmatov
1495216683
Федун-настоящий еврей!!!....подтянет всю родню))
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