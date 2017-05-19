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    Каррера после матча с «Томью» разбил о стену тарелку и сломал доску

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера остался крайне недоволен игрой своих подопечных в домашнем матче 27-го тура чемпионата России с «Томью» (1:0). Об этом в своей новой книге написал известный журналист Игорь Рабинер.

    «Без пяти минут чемпион «Спартак» нехарактерно для себя из-под палки сыграет дома с «Томью». После победы – 1:0 Каррера, никого не поздравив, сразу рванет в раздевалку, проигнорирует флеш-интервью и пресс-конференцию.

    В раздевалке он разобьет о стену тарелку, сломает доску – и тотчас уедет. Потому что перед 42 тысячами зрителей (а не теми 19, которые пришли на его первый матч против «Крыльев») так «возить тачку» нельзя. Товарищам, говорят, придется успокаивать разгневанного тренера полночи.

    День спустя после матча «Зенита» с «Тереком» спартаковцы станут чемпионами. И Каррера, сменив гнев на милость, одним свистком соберет всю команду в ресторане. Хотя половине игроков придется в ночь ехать даже не из ближнего Подмосковья.

    Первый тост будет произносить Денис Глушаков. И капитан скажет: «Массимо, извините нас за Томск. Мы были не правы».

    Может ли команда с таким тренером когда-либо быть равнодушной?» – написал Рабинер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.05.2017 17:20
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 19 мая 2017, 20:50

      А как же туринское дерби?)) Спартаку повезло с Кареррой!

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 19 мая 2017, 20:31

      Каррера вообще огонь,таких бы тренеров побольше.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 мая 2017, 19:34

      Рабинерушка до сих пор в шампанском..
      даже не переодевается...Дорого.
      Не одежда ,шампанское.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 19 мая 2017, 19:27

      звезда(с).Забали вы со своим Корявым! Чем он гадил потом- забыли написать.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 мая 2017, 18:16

      Каррера красава. Аж душа радуется глядя на нынешнюю команду и отношение к делу.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 19 мая 2017, 18:14

      Каррера ты лучший..... ФК "Спартаку" и всем ребятам респект и удачи....мы с Вами...навсегда!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 19 мая 2017, 18:09

      Слава СПАРТАКУ !! Будет Чемпионом зенит, динамо или цска будем писать про них....

      5
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      Рейтинг: +156

      roma33rus 19 мая 2017, 18:08

      Тренер-красавец!!!Уважуха!!!

      4
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 19 мая 2017, 17:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зае новости про спартак

      -7
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      Рейтинг: +26

      escudete > Тони Монтана Б 19 мая 2017, 18:06

      Уж пусть будут про Спартак, чем про никчёмный мю, в который вложили дохерища бабла и который скатился до середняков АПЛ!

      4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 17:38

      Открываются все новые подробности . Скоро у Рабинера появится повод написать "Сагу о Спартаке" !

      -3
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