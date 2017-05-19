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  • Каррера после матча с «Томью» разбил о стену тарелку и сломал доску

Каррера после матча с «Томью» разбил о стену тарелку и сломал доску

19 мая 2017, 17:20
14

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера остался крайне недоволен игрой своих подопечных в домашнем матче 27-го тура чемпионата России с «Томью» (1:0). Об этом в своей новой книге написал известный журналист Игорь Рабинер.

«Без пяти минут чемпион «Спартак» нехарактерно для себя из-под палки сыграет дома с «Томью». После победы – 1:0 Каррера, никого не поздравив, сразу рванет в раздевалку, проигнорирует флеш-интервью и пресс-конференцию.

В раздевалке он разобьет о стену тарелку, сломает доску – и тотчас уедет. Потому что перед 42 тысячами зрителей (а не теми 19, которые пришли на его первый матч против «Крыльев») так «возить тачку» нельзя. Товарищам, говорят, придется успокаивать разгневанного тренера полночи.

День спустя после матча «Зенита» с «Тереком» спартаковцы станут чемпионами. И Каррера, сменив гнев на милость, одним свистком соберет всю команду в ресторане. Хотя половине игроков придется в ночь ехать даже не из ближнего Подмосковья.

Первый тост будет произносить Денис Глушаков. И капитан скажет: «Массимо, извините нас за Томск. Мы были не правы».

Может ли команда с таким тренером когда-либо быть равнодушной?» – написал Рабинер.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (14)
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ALeX-161-rus
1495203812
Если все так на самом деле,то честь и хвала нынешнему Спартаку!
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proekt
1495204698
СПАРТАК - НЕРАВНОДУШМЕН!!! СПАРТАК №1
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dok66
1495204716
Открываются все новые подробности . Скоро у Рабинера появится повод написать "Сагу о Спартаке" !
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Тони Монтана Б
1495205898
зае новости про спартак
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roma33rus
1495206537
Тренер-красавец!!!Уважуха!!!
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МАКАРШВЕД
1495206585
Слава СПАРТАКУ !! Будет Чемпионом зенит, динамо или цска будем писать про них....
Ответить
Spartak-SV
1495206880
Каррера ты лучший..... ФК "Спартаку" и всем ребятам респект и удачи....мы с Вами...навсегда!!!
Ответить
ivanthebest
1495206966
Каррера красава. Аж душа радуется глядя на нынешнюю команду и отношение к делу.
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sochi-2013
1495211220
звезда(с).Забали вы со своим Корявым! Чем он гадил потом- забыли написать.
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DZHEK_VOROBEY1987
1495215106
Каррера вообще огонь,таких бы тренеров побольше.
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