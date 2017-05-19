Каррера после матча с «Томью» разбил о стену тарелку и сломал доску

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера остался крайне недоволен игрой своих подопечных в домашнем матче 27-го тура чемпионата России с «Томью» (1:0). Об этом в своей новой книге написал известный журналист Игорь Рабинер.

«Без пяти минут чемпион «Спартак» нехарактерно для себя из-под палки сыграет дома с «Томью». После победы – 1:0 Каррера, никого не поздравив, сразу рванет в раздевалку, проигнорирует флеш-интервью и пресс-конференцию.

В раздевалке он разобьет о стену тарелку, сломает доску – и тотчас уедет. Потому что перед 42 тысячами зрителей (а не теми 19, которые пришли на его первый матч против «Крыльев») так «возить тачку» нельзя. Товарищам, говорят, придется успокаивать разгневанного тренера полночи.

День спустя после матча «Зенита» с «Тереком» спартаковцы станут чемпионами. И Каррера, сменив гнев на милость, одним свистком соберет всю команду в ресторане. Хотя половине игроков придется в ночь ехать даже не из ближнего Подмосковья.

Первый тост будет произносить Денис Глушаков. И капитан скажет: «Массимо, извините нас за Томск. Мы были не правы».

Может ли команда с таким тренером когда-либо быть равнодушной?» – написал Рабинер.