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    Жулиано верит, что «Анжи» способен отобрать очки у ЦСКА

    Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Также бразильский футболист выразил надежду, что в параллельной игре тура ЦСКА потеряет очки в поединке с «Анжи».

    – Что сейчас думаете о «Локомотиве»?

    – С ним всегда сложные матчи, в нем собраны хорошие игроки. Но нам остается только побеждать и надеяться на второе место.

    – Есть хоть один шанс, что «Анжи» заберет очки у ЦСКА?

    – Я думаю, что да, потому что они сейчас в такой ситуации, что им тоже нужны очки. Так что ЦСКА ждет непростая игра.

    Напомним, что «Зенит» располагается в турнирной таблице РФПЛ на третьем месте, отставая от ЦСКА на одно очко.

    Источник: ФК «Зенит»

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    19.05.2017 15:22
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +979

      directorpg 20 мая 2017, 17:13

      Надежда умирает последней

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 20 мая 2017, 10:03

      ахах) вы сначала Локо обыграйте)

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 20 мая 2017, 07:18

      я больше верю, что Локо заберет у Зенита...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 20 мая 2017, 01:16

      перебьетесь

      2
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      Рейтинг: +235

      Копытин 19 мая 2017, 22:37

      Зарубы в финальном туре ожидаются знатные.
      Арсенал будет стараться из зоны вылета свалить, Ростов и Оренбург одним нужно стараться остаться в четверке, а другим от стыков уйти и при этом на прямую не вылететь. Анжи будут пытаться в стыки не свалиться, но у ЦСКА на кону ЛЧ. Жаль только "Матч" в трансляцию воткнул Локо с Зеней основной трансляцией.

      1
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 19 мая 2017, 21:43

      На вряд ли ЦСКА отдаст очки АНЖИ, когда РАК на горе свистнет......ЦСКА будет второй.

      3
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > МАКАРШВЕД 19 мая 2017, 22:54

      А всё время кричали, что будет первым )

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 мая 2017, 20:32

      куй вам ,бомжи,а не серебро! не заслужили в этом сезоне,скандалисты

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 мая 2017, 20:20

      а сами то сможете выиграть у Локо они поперек рельс лягут, а очки отнимут, можете сто процентов ставить на 1-0 в пользу ЦСКА

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 19 мая 2017, 20:04

      С трудом ноги унесли в игре с Томью, и по делу проиграли Крыльям. Удачи в переходных играх

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 19 мая 2017, 20:03

      ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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