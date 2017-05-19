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Жулиано верит, что «Анжи» способен отобрать очки у ЦСКА

19 мая 2017, 15:22
23

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Также бразильский футболист выразил надежду, что в параллельной игре тура ЦСКА потеряет очки в поединке с «Анжи».

– Что сейчас думаете о «Локомотиве»?

– С ним всегда сложные матчи, в нем собраны хорошие игроки. Но нам остается только побеждать и надеяться на второе место.

– Есть хоть один шанс, что «Анжи» заберет очки у ЦСКА?

– Я думаю, что да, потому что они сейчас в такой ситуации, что им тоже нужны очки. Так что ЦСКА ждет непростая игра.

Напомним, что «Зенит» располагается в турнирной таблице РФПЛ на третьем месте, отставая от ЦСКА на одно очко.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Анжи Жулиано
Комментарии (23)
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ALEX ML
1495197870
Как бы тебя кочегары не опустили))))))))))))
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каа
1495201420
Честно говоря Зенит в этом сезоне не наиграл даже на бронзу...
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dok66
1495201867
Да ладно ! Сами хотя бы очко у Локо возьмите .
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chempion_cska
1495206458
Мечтайте дальше, однаако.
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a-rakhmatov
1495206899
Какой наивный Жулиано.....разве кони отдадут очки Анжи?!)))
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APchelov
1495209733
Жулиано ещё молод. В чудеса верит. Но. Даже надеяться поздно
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МАКАРШВЕД
1495219415
На вряд ли ЦСКА отдаст очки АНЖИ, когда РАК на горе свистнет......ЦСКА будет второй.
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Nerlinger
1495232201
перебьетесь
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Аид666
1495253919
я больше верю, что Локо заберет у Зенита...
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ПФК ЦСКА Моscow
1495263816
ахах) вы сначала Локо обыграйте)
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