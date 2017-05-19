Жулиано верит, что «Анжи» способен отобрать очки у ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Также бразильский футболист выразил надежду, что в параллельной игре тура ЦСКА потеряет очки в поединке с «Анжи».

– Что сейчас думаете о «Локомотиве»?

– С ним всегда сложные матчи, в нем собраны хорошие игроки. Но нам остается только побеждать и надеяться на второе место.

– Есть хоть один шанс, что «Анжи» заберет очки у ЦСКА?

– Я думаю, что да, потому что они сейчас в такой ситуации, что им тоже нужны очки. Так что ЦСКА ждет непростая игра.

Напомним, что «Зенит» располагается в турнирной таблице РФПЛ на третьем месте, отставая от ЦСКА на одно очко.