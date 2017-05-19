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    Генич: «Никто Елагина не сокращал и делать этого пока не собирается»

    Футбольный комментатор Константин Генич опроверг информацию о том, что его коллега Александр Елагин покинет телеканал «Матч ТВ».

    Ранее издание «Бизнес Online» сообщило, что Елагин уйдет с должности в конце мая. Позже новость была удалена с сайта и на данный момент недоступна.

    «Так, давайте без паники. Если верить всему, что публикуется в интернете – можно свихнуться.

    Никто Елагина не сокращал и делать этого пока не собирается. Как работал по договору, так и работает. Разговаривал с Викторычем, все нормально», – написал Генич на форуме абонентов «НТВ-Плюс».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2017 14:36
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 19 мая 2017, 16:20

      Смущает формулеровка пока, а вообще Елагин хороший комментатор особенно ,когда Англию работает, видно ,что он в теме ,я люблю таких комментаторов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 19 мая 2017, 15:07

      А я уже обрадовался...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 19 мая 2017, 14:50

      Это потому что Карпина с Канделаки какашками закидали ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Пабло6 19 мая 2017, 14:46

      ye

      0
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