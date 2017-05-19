Генич: «Никто Елагина не сокращал и делать этого пока не собирается»

Футбольный комментатор Константин Генич опроверг информацию о том, что его коллега Александр Елагин покинет телеканал «Матч ТВ».

Ранее издание «Бизнес Online» сообщило, что Елагин уйдет с должности в конце мая. Позже новость была удалена с сайта и на данный момент недоступна.

«Так, давайте без паники. Если верить всему, что публикуется в интернете – можно свихнуться.

Никто Елагина не сокращал и делать этого пока не собирается. Как работал по договору, так и работает. Разговаривал с Викторычем, все нормально», – написал Генич на форуме абонентов «НТВ-Плюс».