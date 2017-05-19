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    Кержаков: «Не увидел чемпионского футбола от «Спартака»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков выразил мнение, что «Спартак» в этом сезоне РФПЛ выиграл титул благодаря бойцовскому духу. Российский форвард подчеркнул, что не увидел в игре красно-белых чемпионского футбола.

    – Сейчас у меня складывается впечатление, что в РФПЛ в этом сезоне не было клуба-лидера, доказавшего игрой, что он чемпион. Да, «Спартак» завоевал золото, но, на мой взгляд, за счет бойцовского духа. А чемпионского футбола я не увидел.

    Были матчи, в которых «Спартак» побеждал только за счет характера, поэтому и опередил всех заслуженно. «Зениту» в какой-то момент этого не хватило.

    – Куда же делся характер?

    – Не знаю. Как это ни грустно, но мы проиграли этот чемпионат, потому что уступали соперникам в волевых качествах. Причем во многих встречах, которые должны были доводить до победы.

    Напомним, что «Спартак» досрочно гарантировал себе первое место в чемпионате за три тура до конца сезона. «Зенит» на данный момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.05.2017 12:09
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    Комментарии60
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 19 мая 2017, 21:05

      В точку! Спартак это аналогия английского Лестера!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa > zenit2012 24 мая 2017, 22:15

      зато бойцовского духа в штанах у кержача на весь Питер хватит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 19 мая 2017, 20:57

      Тебе уже на пенсию пора и очки себе купи,а то слепой наверное стал.

      1
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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== 19 мая 2017, 20:31

      ТЫ ОЛЕНЬ ВАТНЫЙ СИДЕЛ БЫ В СВОЁМ БОМЖАТНИКЕ И ТИХО ДОКУРИВАЛ КЕДЫ СВОИ ОНИ ТЕБЕ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ.

      4
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      Рейтинг: +24

      clausmensen 19 мая 2017, 18:39

      Скажи это Лестеру ,олень )с игры Варди брал бы пример,который хз какой человек,но бегает до последнего и не ноет)

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 19 мая 2017, 18:18

      Я терперь мясо не могу,но говорить такой бред про какой-то чемпионский футбол может только тот кто сам ноль,команда за не сколько туров до конца чемпа стала уверенно чемпионом,о чем вообще речь.Что это вообще за выражение чемпионский футбол?

      2
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 > Psih86 19 мая 2017, 19:31

      Не путай чемпионскую игру, и победу над соперниками, с уровнем игры, в районе плинтуса.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 мая 2017, 17:57

      В таблицу глянь идиот.

      6
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ > Диктор 19 мая 2017, 23:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      За уши притянута та таблица, начиная с начала чемпа!...позорное чемпионство

      -5
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      Рейтинг: +862

      Jack24 19 мая 2017, 16:50

      Бомжатник- самый омерзительный клуб. Собрали одних ушлепков, за исключением некоторых игроков. Все ноют и ноют. За своей игрой и настроем смотрите лучше.
      Коники, давай дёрните их битве за второе место.

      15
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Jack24 19 мая 2017, 21:38

      с рубиновыми полконюшни травмировалось,но анжуйцев всё равно сделают

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 19 мая 2017, 16:47

      у кержа был чемпионский футбол ! добежать до штрафной и упасть !

      10
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 16:23

      А "бойцовский дух!" - этого видимо мало ? Нужен еще "чемпионский футбол ?" . Ни того , ни другого у Зенита не было , и чего "лохматить бабушку" ? Еще Суворов говорил : "Смелость города берет !"

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      Рейтинг: +112

      kamaz89 19 мая 2017, 16:16

      Так же можно и про зенит с цска сказать за прошлые годы... завидуйте молча. ... Такое ощущение с его слов, что бомжики показали чемпионский футбол, но духу не хватило))) Спартак по делу чемпион! Как не чемпионский футбол если стали чемпионами?))

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