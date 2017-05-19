Кержаков: «Не увидел чемпионского футбола от «Спартака»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков выразил мнение, что «Спартак» в этом сезоне РФПЛ выиграл титул благодаря бойцовскому духу. Российский форвард подчеркнул, что не увидел в игре красно-белых чемпионского футбола.

– Сейчас у меня складывается впечатление, что в РФПЛ в этом сезоне не было клуба-лидера, доказавшего игрой, что он чемпион. Да, «Спартак» завоевал золото, но, на мой взгляд, за счет бойцовского духа. А чемпионского футбола я не увидел.

Были матчи, в которых «Спартак» побеждал только за счет характера, поэтому и опередил всех заслуженно. «Зениту» в какой-то момент этого не хватило.

– Куда же делся характер?

– Не знаю. Как это ни грустно, но мы проиграли этот чемпионат, потому что уступали соперникам в волевых качествах. Причем во многих встречах, которые должны были доводить до победы.

Напомним, что «Спартак» досрочно гарантировал себе первое место в чемпионате за три тура до конца сезона. «Зенит» на данный момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице.