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Кержаков: «Не увидел чемпионского футбола от «Спартака»

19 мая 2017, 12:09
60

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков выразил мнение, что «Спартак» в этом сезоне РФПЛ выиграл титул благодаря бойцовскому духу. Российский форвард подчеркнул, что не увидел в игре красно-белых чемпионского футбола.

– Сейчас у меня складывается впечатление, что в РФПЛ в этом сезоне не было клуба-лидера, доказавшего игрой, что он чемпион. Да, «Спартак» завоевал золото, но, на мой взгляд, за счет бойцовского духа. А чемпионского футбола я не увидел.

Были матчи, в которых «Спартак» побеждал только за счет характера, поэтому и опередил всех заслуженно. «Зениту» в какой-то момент этого не хватило.

– Куда же делся характер?

– Не знаю. Как это ни грустно, но мы проиграли этот чемпионат, потому что уступали соперникам в волевых качествах. Причем во многих встречах, которые должны были доводить до победы.

Напомним, что «Спартак» досрочно гарантировал себе первое место в чемпионате за три тура до конца сезона. «Зенит» на данный момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кержаков Александр
Комментарии (60)
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piligrim1986
1495185642
а 10 очков отрыва - эт так...завидуй молча.
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Xiko
1495186141
Смирись уже! Спартак достойно и заслуженно победил в чемпионате! Есть игра, есть то, чего еще надо и нужно дорабатывать, есть тренер, который может реализовать то, чего не хватает Спартаку. Чего Кержаков мелит? Если и нет, то не в обиду(а на правду не обижаются), что не мотивации, игры нету у Зенита!
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Клим Чугункин.
1495187350
Дурак-дурак,а иногда и правду может сказать.
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vladimir-7
1495187430
Пока лидеры играли в евро кубках, Спартак воспользовался этим случаем и кое-как выигрывал игры чемпионата и обеспечил себе необходимый запас прочности. Вот и всё.
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daunis
1495187503
Не являюсь болельщиком Спартака, но 10 очков отрыва, как по мне, говорят сами о себе.
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Vepras
1495188062
Спартак в этом сезоне доказал свое право на чемпионство хотя бы тем что взял очки у остальных призеров чемпионата. Противно читать такие комментарии и хочется спросить, а сами то когда становились победителями показывали достойную игру ?
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nik55
1495194982
чучело----ты видел только чемпионскую игру Зенита? бил -бью- буду-бить-мимо ворот
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vladimir63
1495201639
у кержа был чемпионский футбол ! добежать до штрафной и упасть !
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Jack24
1495201850
Бомжатник- самый омерзительный клуб. Собрали одних ушлепков, за исключением некоторых игроков. Все ноют и ноют. За своей игрой и настроем смотрите лучше. Коники, давай дёрните их битве за второе место.
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Диктор
1495205834
В таблицу глянь идиот.
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