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    Самолет «Шапекоэнсе» совершил вынужденную посадку в Порту-Алегри

    Состоялся матч группового турнира Кубка Либертадорес, в котором встречались «Ланус» и «Шапекоэнсе». Счет встречи – 1:2. После игры самолет с бразильской командой на обратном пути был вынужден совершить экстренную посадку в Порту-Алегри. Такое решение было принято в связи с неготовностью аэропорта Шапеко принять самолет с футбольным клубом на борту. Из Порту-Алегри футболисты и персонал «Шапекоэнсе» отправился в свой город на автобусе.

    Стоит отметить, что 29 ноября 2016 года самолет с футболистами бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. В катастрофе погиб 71 пассажир из 77. В числе выживших три футболиста – вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нету. Голкиперу врачи были вынуждены ампутировать часть ноги.

    Источник: The Sun

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    19.05.2017 10:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +571

      levon_man 19 мая 2017, 14:11

      Нда вторая нестыковка

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 19 мая 2017, 12:10

      С ума сойти! Надо разбегаться,и команду ликвидировать. Это уже что то сверху...(((

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 мая 2017, 11:01

      Да уж, им срочно нужно переименовать команду, ну хотя бы в Кепкоэнсо, что ли. Иначе жди беды опять.

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