Самолет «Шапекоэнсе» совершил вынужденную посадку в Порту-Алегри

Состоялся матч группового турнира Кубка Либертадорес, в котором встречались «Ланус» и «Шапекоэнсе». Счет встречи – 1:2. После игры самолет с бразильской командой на обратном пути был вынужден совершить экстренную посадку в Порту-Алегри. Такое решение было принято в связи с неготовностью аэропорта Шапеко принять самолет с футбольным клубом на борту. Из Порту-Алегри футболисты и персонал «Шапекоэнсе» отправился в свой город на автобусе.

Стоит отметить, что 29 ноября 2016 года самолет с футболистами бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. В катастрофе погиб 71 пассажир из 77. В числе выживших три футболиста – вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нету. Голкиперу врачи были вынуждены ампутировать часть ноги.