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  • Самолет «Шапекоэнсе» совершил вынужденную посадку в Порту-Алегри

Самолет «Шапекоэнсе» совершил вынужденную посадку в Порту-Алегри

19 мая 2017, 10:57
3

Состоялся матч группового турнира Кубка Либертадорес, в котором встречались «Ланус» и «Шапекоэнсе». Счет встречи – 1:2. После игры самолет с бразильской командой на обратном пути был вынужден совершить экстренную посадку в Порту-Алегри. Такое решение было принято в связи с неготовностью аэропорта Шапеко принять самолет с футбольным клубом на борту. Из Порту-Алегри футболисты и персонал «Шапекоэнсе» отправился в свой город на автобусе.

Стоит отметить, что 29 ноября 2016 года самолет с футболистами бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. В катастрофе погиб 71 пассажир из 77. В числе выживших три футболиста – вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нету. Голкиперу врачи были вынуждены ампутировать часть ноги.

Источник: The Sun
Аргентина Ланус Шапекоэнсе
Комментарии (3)
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kykyi
1495180861
Да уж, им срочно нужно переименовать команду, ну хотя бы в Кепкоэнсо, что ли. Иначе жди беды опять.
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dzhanavar
1495185052
С ума сойти! Надо разбегаться,и команду ликвидировать. Это уже что то сверху...(((
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levon_man
1495192273
Нда вторая нестыковка
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