Торрес ждет решения руководства «Атлетико» о продлении контракта

Форвард мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес готов продлить действующий контракт со своим нынешним клубом. Текущее соглашение между сторонами заканчивается летом 2017 года.

«В клубе все знают о моем желании. Если даст Бог, то я много лет буду играть в футболке «Атлетико».

Сейчас все в руках тренерского штаба и руководства клуба. Мы каждый раз продлеваем контракт на один год», – сказал Торрес.

В текущем сезоне 33-летний футболист принял участие в 30 матчах испанской Примеры, в которых стал автором шести голов и пяти результативных передач.