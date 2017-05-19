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    Торрес ждет решения руководства «Атлетико» о продлении контракта

    Форвард мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес готов продлить действующий контракт со своим нынешним клубом. Текущее соглашение между сторонами заканчивается летом 2017 года.

    «В клубе все знают о моем желании. Если даст Бог, то я много лет буду играть в футболке «Атлетико».

    Сейчас все в руках тренерского штаба и руководства клуба. Мы каждый раз продлеваем контракт на один год», – сказал Торрес.

    В текущем сезоне 33-летний футболист принял участие в 30 матчах испанской Примеры, в которых стал автором шести голов и пяти результативных передач.

    Источник: Marca

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    19.05.2017 07:42
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