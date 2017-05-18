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    Глушаков: «Надеюсь, что на Кубке конфедераций будут похороны»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций-2017. Капитан красно-белых подчеркнул, что надеется на победу в первых двух матчах с Новой Зеландией и Португалией.

    «Надеюсь, что похороны будут в обоих матчах. Можно в каждом матче выиграть со счетом 1:0, и это будет нормально. Привычно для меня», – сказал Глушаков.

    Напомним, что Кубок конфедераций пройдет этим летом в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.05.2017 13:29
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 18 мая 2017, 20:29

      Говорить - это не его. Пусть уж лучше мяч пинает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 мая 2017, 20:12

      Это здравомыслящий человек высказался?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 18 мая 2017, 19:01

      ну кто берет у него эти глупые интервье,все будут ждать ПРАЗДНИКА футбола и красивой игры,а он о похоронах говорит!так эту нашу сборную и похоронят!!!ну или купят победы в КК-17

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2017, 18:27

      Давай Денис, отдайте все силы на КК! Сыграйте чтоб не было стыдно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 18 мая 2017, 17:15

      Тащил Спартак, Дэн, тащи теперь и сборную!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 мая 2017, 15:54

      Пусть все так и будет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 18 мая 2017, 15:53

      Покажи Денис летом похороны, все будут рады.

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 18 мая 2017, 15:51

      Аминь.

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 18 мая 2017, 15:32

      Очень правильно сказал, только не уточнил, что хоронить будут нашу сборную. Говорить мастаки, а как до серьезной игры-куда весь патриотизм пропадает. Умри, но выиграй-это не про наших футболеров.

      4
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      Рейтинг: +1297

      compka 18 мая 2017, 15:11

      похороны-то будут, вопрос: КОГО ?

      2
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