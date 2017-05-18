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  • Глушаков: «Надеюсь, что на Кубке конфедераций будут похороны»

Глушаков: «Надеюсь, что на Кубке конфедераций будут похороны»

18 мая 2017, 13:29
25

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций-2017. Капитан красно-белых подчеркнул, что надеется на победу в первых двух матчах с Новой Зеландией и Португалией.

«Надеюсь, что похороны будут в обоих матчах. Можно в каждом матче выиграть со счетом 1:0, и это будет нормально. Привычно для меня», – сказал Глушаков.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет этим летом в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Глушаков Денис
Комментарии (25)
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Небесная
1495104534
Учти, что судить там будут не ваши промосковские судьи. И поэтому не стоит делать громких заявлений.
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vodomut
1495104964
Да похороны будут-Мудко и Черчесова.
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dok66
1495105730
Выиграйте сначала А то мы эти громкие заявления уже много раз слышали , "порвем всех!" - чего значит . Теперь вот "похороны" , только кого ?
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Футболозавр Рекс
1495106287
Есть призрачный шанс того что мясные будут на кураже и затащат... Но, скорее всего, этот шанс будет похоронен.
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hans6978T
1495106433
Он поломается и не будет в сборной играть или допинг найдут, пусть проверят после празднования. С чемпионством мясных)
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батог
1495108703
Сколько ж дерьма то на ветке ! Вы за кого болеете, мужики? Или все против Спартака и сборной?
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compka
1495109469
похороны-то будут, вопрос: КОГО ?
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polt
1495110769
Очень правильно сказал, только не уточнил, что хоронить будут нашу сборную. Говорить мастаки, а как до серьезной игры-куда весь патриотизм пропадает. Умри, но выиграй-это не про наших футболеров.
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OfaZavr
1495121222
Давай Денис, отдайте все силы на КК! Сыграйте чтоб не было стыдно.
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KingRey21
1495123276
ну кто берет у него эти глупые интервье,все будут ждать ПРАЗДНИКА футбола и красивой игры,а он о похоронах говорит!так эту нашу сборную и похоронят!!!ну или купят победы в КК-17
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