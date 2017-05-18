Глушаков: «Надеюсь, что на Кубке конфедераций будут похороны»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций-2017. Капитан красно-белых подчеркнул, что надеется на победу в первых двух матчах с Новой Зеландией и Португалией.

«Надеюсь, что похороны будут в обоих матчах. Можно в каждом матче выиграть со счетом 1:0, и это будет нормально. Привычно для меня», – сказал Глушаков.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет этим летом в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.