Дивизион «8х8». 3-ий тур. Двойной побег

Третий тур дивизиона 8х8 окончательно расщепил таблицу на две неравные части. Селтик и Авангард умчались в отрыв разыгрывать чемпионство, имея уже 5 очков отрыва от ближайшего конкурента.

Трансгарант – Профит – 2:2

Профит вновь не смог набрать 3 очка. И в этом «оранье» могут винить только себя.

Ведь матч с буксующим в этом сезоне Трансгарантом проходил полностью по их сценарию. Соперник больше владел мячом, безуспешно пытаясь взломать организованную оборону, а Профит, в свою очередь, больно жалил его в контратаках. И эта тактика приносила плоды. Особенно эффектным получился второй гол, когда Алексей Самылин совершил сольный проход по бровке оставив не у дел двух «железнодорожников» и отдал мяч Кириллу Матвееву, который и переиграл Максима Московченко.

Но затем Профит перестал настолько уверенно контролировать ход встречи. Атаки перестали быть смертоносными, а в обороне начались мелкие трещинки. Этим и воспользовался Сергей Петрушин, эффектно отыграв один мяч хлестким ударом на 20-ой минуте.

В ходе второго тайма «оранье» могли несколько раз забить третий гол и решить все и сразу. Но не забили. Зато позволили Петрушину оформить дубль и выудить для своей команды ничью. Но Профит хотя бы набрал первые очки в сезоне. Трансгарант же можно лишь похвалить за стойкость и поздравить с волевой ничьей.

Селтик-2 – Регион-13 – 1:1

«Числовое дерби» оказалось весьма скудным на забитые мячи.

Команды забили по голу. Сначала в первом тайме счет открыл «мордвин» Евгений Савельев, а во второй половине встречи ему ответил «кельт» Тимур Абдеев. Конечно, команды могли забить и больше, но где-то подводило исполнительское мастерство, где не везло, а где отлично действовали вратари. Стоит признать, что Даниил Панокин и Евгений Гарькин, соответственно, стали главными героями встречи.

В остальном же игра представляла из себя микст борьбы в центре поля, и сменяющих друг друга позиционных атак. Классический матч команд из нижней части таблицы, не лишенный собственного обаяния. По ощущениям ближе к победе был Селтик-2, но в решающие моменты, как уже было сказано, им чего-то не хватало. Будем надеяться, что они это «чего-то» за неделю найдут и во все оружия подойдут к «кельтскому дерби».

Газпром межрегионгаз Москва – Селтик – 4:6

Газпром и Селтик выдали самый яркий голевой спектакль тура.

«Кельты» весь матч находились в напряжении, но 3 очка в копилку им положить удалось. Самыми драматичными стали первые минуты второго тайма, когда Александр Манюков (Селтик), выбив мяч рукой из своих ворот, был удален, за что был назначен пенальти в ворота Владислава Тимошенко. Мальгин уверенно реализовал точку и сократил отставание до одного мяча (4-3). Окончательно разрушил надежды Газпрома автогол Игоря Корнеева. А итоговый счет 6-4 в пользу Селтика.

Селтик провел еще один отличный матч. Команда сыграла в привычно интенсивный и техничный футбол, чем еще раз доказала свой класс. Особенно ярко себя проявил автор хет-трика Виктор Сидин. Если отталкиваться от того, что «кельты» и Авангард уже оторвались от всех в таблице на 5 очков (и это на дистанции в 3 тура!), то определяющим станет их очный матч в 5-ом туре. Впрочем, ничего нового.

Авангард – Wildberries – 8:3

Предматчевые надежды на этот матч не оправдались. Борьбы в нем совершенно не случилось.

Уде первый тайм закончился со счетом, который говорил сам за себя. 5:0. Причиной этому стало то, что «модники» сыграли свой худший тайм в обороне против одной из лучших атак лиги. Расплата не заставила себя долго ждать. Показательно, что многие голы Wildberries «придумали» себе сами. Первый гол Эдуард Корчагин забил после грубейшей ошибки вратаря, а хет-трик звездный нападающий Авангарда оформил, убежав один на один со стражем ворот с центра поля после позиционной ошибки соперника на угловом. Так против Авангарда играть в обороне нельзя.

Второй тайм был весьма формальным занятием, но команды не стали катать вату, а провели весьма бодрые 25 минут. Авангард слегка ослабил давление, что позволило «модникам» даже забить в ворота одного из лидеров 3 гола. Но и сами «ястребы» не преминули увеличить разницу голов в таблице.