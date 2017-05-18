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    Гризманн будет болеть за «Ювентус» и Буффона в финале Лиги чемпионов

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн считает, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов победу одержит «Ювентус».

    «В этом году Лигу чемпионов выиграет «Ювентус». По этой причине «Золотой мяч» должен быть вручен Буффону.

    Наше поражение в полуфинале? Уверен, что в финале проигрывать еще больнее. Ты думаешь, что поднимешь над головой кубок, но этого не происходит. После такого очень тяжело», – сказал Гризманн.

    Финальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» состоится 3 июня в Кардиффе.

    Источник: Goal.com

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    18.05.2017 07:57
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 19 мая 2017, 18:39

      Не только Гризманн будет болеть за Юве Пике на стороне не останется.

      0
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 18 мая 2017, 11:35

      Многие будут болеть за Буффона, но объективно Реал не Монако, и я скажу что шансы как ни крути немножко выше у Реала

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold 18 мая 2017, 10:54

      Все будут болеть за Буффона, он этого трофея достоин... а то обрыгло уже эта рожа пидорка Кристины.

      1
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      Рейтинг: +617

      nelez 18 мая 2017, 10:41

      Чемпионом ЛЧ и Ла Лиги будет РЕАЛ.А ЗМ отдадут месси,он же не должен остаться без трофеев.

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 18 мая 2017, 10:26

      а чо ему остается если сам не пробился)

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 18 мая 2017, 10:07

      Сурогаты-заднеприводные зачем вы начали минусовать?

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 18 мая 2017, 09:56

      Что там Гризманн. ИСТИННЫЕ Интеристы и Миланцы болеть за него будут!

      2
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 18 мая 2017, 09:37

      Весь здравомыслящий мир будет болеть за Юве и Буффона,только школота за заднеприводного!!!

      4
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      Рейтинг: +58

      mr. Perdony 18 мая 2017, 09:34

      В этом мы с Гризманном похоже )

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 18 мая 2017, 09:31

      Я за Буффона тоже))Но без золотого мяча,пусть Яшин так и останется единственным вратарём с ним)

      1
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