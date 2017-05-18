Гризманн будет болеть за «Ювентус» и Буффона в финале Лиги чемпионов

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн считает, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов победу одержит «Ювентус».

«В этом году Лигу чемпионов выиграет «Ювентус». По этой причине «Золотой мяч» должен быть вручен Буффону.

Наше поражение в полуфинале? Уверен, что в финале проигрывать еще больнее. Ты думаешь, что поднимешь над головой кубок, но этого не происходит. После такого очень тяжело», – сказал Гризманн.

Финальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» состоится 3 июня в Кардиффе.