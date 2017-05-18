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  • Гризманн будет болеть за «Ювентус» и Буффона в финале Лиги чемпионов

Гризманн будет болеть за «Ювентус» и Буффона в финале Лиги чемпионов

18 мая 2017, 07:57
15

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн считает, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов победу одержит «Ювентус».

«В этом году Лигу чемпионов выиграет «Ювентус». По этой причине «Золотой мяч» должен быть вручен Буффону.

Наше поражение в полуфинале? Уверен, что в финале проигрывать еще больнее. Ты думаешь, что поднимешь над головой кубок, но этого не происходит. После такого очень тяжело», – сказал Гризманн.

Финальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» состоится 3 июня в Кардиффе.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Атлетико Ювентус Буффон Джанлуиджи Гризманн Антуан
Комментарии (15)
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Munez89
1495083556
Гризман то вообще фартовый, в 2016 году его 2 раза опустили с небес на землю, ЛЧ и Евро. Так что парень знает о чем говорит)))
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Docentusa
1495084932
я тоже)))
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T 72
1495089096
Я за Буффона тоже))Но без золотого мяча,пусть Яшин так и останется единственным вратарём с ним)
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mr. Perdony
1495089264
В этом мы с Гризманном похоже )
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Psih86
1495089462
Весь здравомыслящий мир будет болеть за Юве и Буффона,только школота за заднеприводного!!!
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ItalianFootball
1495090598
Что там Гризманн. ИСТИННЫЕ Интеристы и Миланцы болеть за него будут!
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Psih86
1495091241
Сурогаты-заднеприводные зачем вы начали минусовать?
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овертайм
1495092418
а чо ему остается если сам не пробился)
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nelez
1495093306
Чемпионом ЛЧ и Ла Лиги будет РЕАЛ.А ЗМ отдадут месси,он же не должен остаться без трофеев.
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Cobold
1495094043
Все будут болеть за Буффона, он этого трофея достоин... а то обрыгло уже эта рожа пидорка Кристины.
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