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РФПЛ. «Спартак» разгромил «Терек»

17 мая 2017, 21:22
20

В матче 29-го тура РФПЛ московский «Спартак» одержал крупную победу над «Тереком» со счетом 3:0. Дублем в составе московского клуба отметился Денис Глушаков.

Таким образом, «Спартак», досрочно ставший чемпионом России, набрал 69 очков. «Терек» расположился на шестой строчке в турнирной таблице.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Спартак (Москва) – Терек (Грозный) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Глушаков, 15; 2:0 – Глушаков, 19; 3:0 – Промес, 74.

Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Ещенко, Таски, Зобнин, Глушаков (Самедов, 70), Фернандо, Попов (Джано, 62), Промес, Зе Луиш (Луис Адриано, 65).

Терек: Городов, Уциев, Родолфо (Роши, 76), Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов (Бериша, 89), Лебеденко (Митришев, 83), Кузяев, Пирис, Мбенгуе.

Предупреждения: Попов, 23; Промес, 75 – Пирис, 45+1.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
Комментарии (20)
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mialkov
1495045587
МЫ ЧЕМПИОНЫ!!! И ЭТИМ СКАЗАНО ВСЕ!!!!
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Fancyfall
1495045742
потрясающе! мы чемпионы!!! спасибо!
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oyabun
1495045842
СУПЕР ИГРА!!! Cпартак словно летал сегодня по полю! ЧЕМПИОНЫ!! Оле-оле-оле!!!
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DZHEK_VOROBEY1987
1495045981
Вот это завершение сезона,так бы каждый год. Всех красно-белых братьев и сестёр с победой и чемпионством.
Ответить
Футболозавр Рекс
1495045991
Отпустило-то ребят напряжение. Грохнули Терек сверхмотивированный! Всё шикарно. Игра, стадион, перформанс, болелы. Счастье.
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DZHEK_VOROBEY1987
1495046380
Как же я рад за Спартак! Чемпионы!!! Оле-оле-оле.
Ответить
RedWhiteFans2
1495046778
Всех с чемпионской победой!
Ответить
NEON-SM
1495046789
как же сейчас на стадионе, ужас, не пройти никому, с победой, крутой матч был
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VVM1964
1495046820
НУ ВОТ КАК ТО ТАК - ПО ЧЕМПИОНСКИ ! СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК ! ПРОСТО БЕЗ ШАНСОВ .
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батог
1495046885
Вот это чемпионская игра. Спасибо за игру! Ура чемпионам!!!!
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