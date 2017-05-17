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    РФПЛ. «Спартак» разгромил «Терек»

    В матче 29-го тура РФПЛ московский «Спартак» одержал крупную победу над «Тереком» со счетом 3:0. Дублем в составе московского клуба отметился Денис Глушаков.

    Таким образом, «Спартак», досрочно ставший чемпионом России, набрал 69 очков. «Терек» расположился на шестой строчке в турнирной таблице.

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    Спартак (Москва) – Терек (Грозный) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Глушаков, 15; 2:0 – Глушаков, 19; 3:0 – Промес, 74.

    Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Ещенко, Таски, Зобнин, Глушаков (Самедов, 70), Фернандо, Попов (Джано, 62), Промес, Зе Луиш (Луис Адриано, 65).

    Терек: Городов, Уциев, Родолфо (Роши, 76), Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов (Бериша, 89), Лебеденко (Митришев, 83), Кузяев, Пирис, Мбенгуе.

    Предупреждения: Попов, 23; Промес, 75 – Пирис, 45+1.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2017 21:22
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 11:54

      Все по делу !

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2017, 10:20

      Настоящая чемпионская игра! Вообще просто слов нет. Все молодцы. Красно-белых с победой! Чемпи-о-о-о-о-о-о-ны!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 18 мая 2017, 10:06

      Респектую! Каррера, жги дальше! Глуш, тяни сборную!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 18 мая 2017, 00:34

      с Победой Спартак!
      а игроки Терека играли с дрожащими коленами. да и состав был не правильный. быстрого и упертого Роши,Беришу и Митришего на лавке держать смысла не было. а Пирис и Уциев ошибались так как будто они с садика пришли на поле и им по 5 лет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 18 мая 2017, 00:03

      круто!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 17 мая 2017, 22:49

      Ура!УРРРАААА!!!!С праздником всех красно-белых!!!!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2726

      a_who 17 мая 2017, 21:55

      С ПОБЕДОЙ КБ !!!

      6
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      Рейтинг: +6913

      батог 17 мая 2017, 21:48

      Вот это чемпионская игра. Спасибо за игру! Ура чемпионам!!!!

      9
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 17 мая 2017, 21:46

      как же сейчас на стадионе, ужас, не пройти никому, с победой, крутой матч был

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 мая 2017, 21:46

      Всех с чемпионской победой!

      9
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