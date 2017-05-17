РФПЛ. «Спартак» разгромил «Терек»

В матче 29-го тура РФПЛ московский «Спартак» одержал крупную победу над «Тереком» со счетом 3:0. Дублем в составе московского клуба отметился Денис Глушаков.

Таким образом, «Спартак», досрочно ставший чемпионом России, набрал 69 очков. «Терек» расположился на шестой строчке в турнирной таблице.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Спартак (Москва) – Терек (Грозный) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Глушаков, 15; 2:0 – Глушаков, 19; 3:0 – Промес, 74.

Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Ещенко, Таски, Зобнин, Глушаков (Самедов, 70), Фернандо, Попов (Джано, 62), Промес, Зе Луиш (Луис Адриано, 65).

Терек: Городов, Уциев, Родолфо (Роши, 76), Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов (Бериша, 89), Лебеденко (Митришев, 83), Кузяев, Пирис, Мбенгуе.

Предупреждения: Попов, 23; Промес, 75 – Пирис, 45+1.

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