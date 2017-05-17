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    РФПЛ. «Арсенал» и «Амкар» голов не забили

    Встреча 29-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Амкаром» завершилась нулевой ничьей. Команды сохранили 10-ю и 15-ю строчки в турнирной таблице.

    Россия. Премьер-лига. 29-й тур

    Арсенал (Тула) – Амкар (Пермь) – 0:0

    Арсенал: Габулов, Хагуш, Гриагалава, Беляев, Сунцу, Александров, Максимов, Боурчану, Горбатенко, Шевченко (Расич, 69), Думбия.

    Амкар: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Конде, Идову, Гол, Йовичич, Комолов, Бодул, Гасилин (Костюков, 63).

    Предупреждения: нет – Милькович, 73.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2017 21:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +84

      Хмурый71 18 мая 2017, 13:03

      Это была не игра, а клоунада какая-то.

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