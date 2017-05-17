РФПЛ. «Арсенал» и «Амкар» голов не забили

Встреча 29-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Амкаром» завершилась нулевой ничьей. Команды сохранили 10-ю и 15-ю строчки в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур

Арсенал (Тула) – Амкар (Пермь) – 0:0

Арсенал: Габулов, Хагуш, Гриагалава, Беляев, Сунцу, Александров, Максимов, Боурчану, Горбатенко, Шевченко (Расич, 69), Думбия.

Амкар: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Конде, Идову, Гол, Йовичич, Комолов, Бодул, Гасилин (Костюков, 63).

Предупреждения: нет – Милькович, 73.

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