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    Болельщики «Спартака» выложили надпись «чемпион» перед матчем с «Тереком»

    «Спартак» принимает «Терек» в рамках встречи 29-го тура чемпионата России (2:0, 22-я минута). Перед началом матча болельщики московского клуба устроили перфоманс на трибунах «Открытие Арены» в связи с досрочным чемпионством команды Массимо Карреры в первенстве страны. Зрители принесли полотно с логотипом клуба и выложили надпись «чемпион».

    Напомним, предыдущий титул красно-белых в РФПЛ был датирован 2001 годом.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.05.2017 19:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 18 мая 2017, 16:51

      Всегда нравится перфоманс наших фанов! Те ребята которые этим занимаются-Вы ЛУЧШИЕ! Все всегда со смыслом и красиво!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2017, 10:39

      Чепионы!!!!! Оле-оле-оле!!!!! Красно-белые с ЧЕМПИОНСТВОМ!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 мая 2017, 06:10

      Мы ЧЕМПИОНЫ!! Молодцы!!!!! Удачи в еврокубках

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 мая 2017, 21:13

      А я здесь БРАТЦЫ!!!! СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3489

      Fancyfall 17 мая 2017, 20:32

      капитан - красавчик! спартак - чемпион!

      5
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 17 мая 2017, 20:22

      Могло уже как минимум быть 5-1 в пользу чемпионов.

      6
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 17 мая 2017, 20:18

      ну и как вам игра первого тайма, опять не чемпионская??? ну ну

      9
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      Рейтинг: +305

      Bobafett > NEON-SM 17 мая 2017, 20:22

      Мы лучшие!!!

      9
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