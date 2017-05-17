Болельщики «Спартака» выложили надпись «чемпион» перед матчем с «Тереком»

«Спартак» принимает «Терек» в рамках встречи 29-го тура чемпионата России (2:0, 22-я минута). Перед началом матча болельщики московского клуба устроили перфоманс на трибунах «Открытие Арены» в связи с досрочным чемпионством команды Массимо Карреры в первенстве страны. Зрители принесли полотно с логотипом клуба и выложили надпись «чемпион».

Напомним, предыдущий титул красно-белых в РФПЛ был датирован 2001 годом.