Зе Луиш, Промес и Попов – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Тереком»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Терека» на матч 29-го тура РФПЛ.

«Спартака»: Ребров, Комбаров, Боккетти, Ещенко, Таски, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Попов, Промес, Зе Луиш.

«Терек»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Лебеденко, Кузяев, Пирис, Мбенгуе.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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