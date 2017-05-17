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    Зе Луиш, Промес и Попов – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Тереком»

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Терека» на матч 29-го тура РФПЛ.

    «Спартака»: Ребров, Комбаров, Боккетти, Ещенко, Таски, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Попов, Промес, Зе Луиш.

    «Терек»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Лебеденко, Кузяев, Пирис, Мбенгуе.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    17.05.2017 18:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 17 мая 2017, 19:18

      оле

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 17 мая 2017, 18:48

      Луиска где?:))

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 17 мая 2017, 18:40

      Надо бы закончить сезон красиво.

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 17 мая 2017, 18:39

      На данный момент это наверно сильнейший состав, хотя Жано и Попов равны, но выбор зависит от соперника

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 мая 2017, 18:34

      Состав боевой,тем интересней будет!!!!!!!!!!!!! Победы СПАРТАК

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      Рейтинг: +581

      Чеба 17 мая 2017, 18:32

      Слезу бы не проронить про поднятии кубка...

      2
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 17 мая 2017, 18:25

      составчик то убойный, почему джикия и кутепов в прошлый раз были, теперь 2 других

      0
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx > NEON-SM 17 мая 2017, 18:31

      Потому что там не важно было как сыграют чемпионы,а здесь игра на домашнем стадионе,перед своими фанатами...

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