РФПЛ. «Крылья Советов» добились победы над «Томью»

В матче 29-го тура РФПЛ «Крылья Советов» в гостях одержали победу над «Томью» – 2:0. Авторами голов в составе волжан стали Джанни Бруно и Сергей Корниленко.

Таким образом, самарский клуб набрал 28 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Томь» осталась на последней позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 29-й тур

Томь (Томск) – Крылья Советов (Грозный) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бруно, 5; 0:2 – Корниленко, 80.

Томь: Солосин, Карымов, Пульич (Митерев, 62), Салахутдинов, Попов, Чуперка, Баляйкин, Гвинейский (Большунов, 71), Голышев, Пугин, Соболев.

Крылья Советов: Конюхов, Башкиров, Ятченко, Надсон, Корниленко, Паскуато, Бато, Мияилович (Зинков, 60), Бруно (Родич, 75), Зотов, Ткачев (Зуев, 58).

Предупреждения: Баляйкин, 27; Попов, 41; Чуперка, 71 – Зотов, 35.

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