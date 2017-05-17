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    РФПЛ. «Крылья Советов» добились победы над «Томью»

    В матче 29-го тура РФПЛ «Крылья Советов» в гостях одержали победу над «Томью» – 2:0. Авторами голов в составе волжан стали Джанни Бруно и Сергей Корниленко.

    Таким образом, самарский клуб набрал 28 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Томь» осталась на последней позиции.

    Чемпионат России. РФПЛ. 29-й тур

    Томь (Томск) – Крылья Советов (Грозный) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бруно, 5; 0:2 – Корниленко, 80.

    Томь: Солосин, Карымов, Пульич (Митерев, 62), Салахутдинов, Попов, Чуперка, Баляйкин, Гвинейский (Большунов, 71), Голышев, Пугин, Соболев.

    Крылья Советов: Конюхов, Башкиров, Ятченко, Надсон, Корниленко, Паскуато, Бато, Мияилович (Зинков, 60), Бруно (Родич, 75), Зотов, Ткачев (Зуев, 58).

    Предупреждения: Баляйкин, 27; Попов, 41; Чуперка, 71 – Зотов, 35.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2017 16:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +281

      serhz 17 мая 2017, 17:04

      Молодцы !! - Арсенал до новых встреч в ФНЛ

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