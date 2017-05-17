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  • Каррера: «Сборная России? Когда меня позовут – тогда и посмотрим»

Каррера: «Сборная России? Когда меня позовут – тогда и посмотрим»

17 мая 2017, 16:08
29

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что готов рассмотреть предложение возглавить сборную России. При этом итальянский специалист подчеркнул, что совмещать два поста очень сложно.

– Представим, что когда-нибудь вам поступит предложение возглавить сборную России. Как отреагируете?

– Вот когда меня позовут – тогда и посмотрим (улыбается).

– Допустим, вам звонит Виталий Леонтьевич Мутко и говорит: «Массимо, мы готовы на все ваши условия. Оставайтесь в «Спартаке» и возглавьте сборную». Что ответите?

– Я пока не знаю. Вообще сложно совмещать два поста. Возникают определенные трудности, сложно сконцентрироваться на двух тренерских должностях.

– Мутко вас поздравлял с чемпионством?

– Нет.

Напомним, что «Спартак» под руководством Карреры впервые с 2001 года выиграл золотые медали РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Каррера Массимо Мутко Виталий
Комментарии (29)
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gunstilzit
1495026859
Совсем свихнулись с Каррерой! Впереди новый сезон,ЛЧ.Как бы не пришлось офигевать от результатов.
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Popularov
1495027966
Какая сборная! Они что??? Совсем РИХНУЛИСЬ!!! Каррера с помощью скандальных судей НЕСПРАВЕДЛИВО занял первое место, а Карреру в сборную??? ЭТО же дичайший ИДИОТИЗМ, которого свет не видывал. Черчесов, по уровню тренерского МАСТЕРСТВА, стоит намного ВЫШЕ Карреры!!! Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!! Всю работу в Спартаке сделали судьи, со скандалами и с предвзятым судейством в пользу Спартака!!! А предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб! Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе дутые скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Мутко!!! Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕСТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате. Червиченко мастерски и профессионально ИЗОБЛИЧИЛ Федуна, Карреру и СКАНДАЛЬНОЕ тухлое чемпионство Спартака, а так же судейский ПРОИЗВОЛ Будогосского в пользу Спартака!!! Червиченко МОЛОДЕЦ - опустил Спартак ниже скандального судейского ПЛИНТУСА! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! А вспомните недавнюю игру Спартака на выезде с Ростовом - полный ПРОВАЛ Карреры и Спартака при честном судействе! Спартак, ЧЕСТНО и без помощи судейства, не может стать первым. Посмотрели бы вы тогда, какой БЛЕДНЫЙ вид имел бы Каррера при таком заслуженном поражении "Спартака" от Зенита, Ростова и других команд!!! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство. Это стало уже ПОЗОРОМ "Спартака", когда за счёт предвзятого судейства и работы с судьями они КРАДУТ очки у соперников на протяжении всего сезона 2016/2017! В первом круге Спартак УКРАЛ у соперников - 11 очков!!! благодаря судьям, а во втором ещё девять! Спартак, ЧЕСТНО и без помощи судейства, не может стать первым. Спартак сейчас, при честном и объективном судействе, был бы только ЧЕТВЁРТЫМ!
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xColaz
1495028274
Раз Мутко еще не позвонил, значит готовит достойное предложение Каррере! Может прямо сегодня после матча лично подойти, поздравить с победой и вручить золотой контракт. Ура!
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bset
1495028422
Круговорот тренеров в России. Пришел в клуб, завоевал трофей, тебя все хвалят, ты лучший тренер страны, пришел в сборную, сыграли как обычно, фанаты тебя ненавидят, под давлением ты превратился в некудышного тренера.
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dzhanavar
1495029930
Спартак выиграл чемпионат. Каррера молодец. Предстоит игры в лиге чемпионов. Мы все надеемся и желаем ему удачи там. Все соскучились по большим и красивым победам. Вместо того,чтобы думать об усилении состава,дать дельные предложения,наши СМИ лепять из Массимо поп звезду...
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zico2205
1495030141
Не пойму, за что так хвалят итальянца....Никакой очень уж осмысленной феерической игры у Спартака просто нет...Ростов его ровно поставил на место дома, да и в гостях был не хуже, если бы арбитры не помешали,удалив 2 игроков...
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dok66
1495030458
Хватит пиарить Карреру ! И так уже зазведил !. Какая сборная ? Он еще ни одну команду не создал . Пришел на готовую команду , которая создавалась много лет , ну получилось ! Но больше то ничего !
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NEON-SM
1495034268
не портил бы лучше себе карьеру в этом болоте
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DZHEK_VOROBEY1987
1495035867
Уж лучше в Спартаке остаться,чем сборную тренировать.
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giluxa1963
1495036173
до чего больное воображение у этих корреспондентов как только непонятный трениришка чего то случайно добился так сразу его в сборную России как будто это помойка
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