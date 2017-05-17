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    Каррера: «Сборная России? Когда меня позовут – тогда и посмотрим»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что готов рассмотреть предложение возглавить сборную России. При этом итальянский специалист подчеркнул, что совмещать два поста очень сложно.

    – Представим, что когда-нибудь вам поступит предложение возглавить сборную России. Как отреагируете?

    – Вот когда меня позовут – тогда и посмотрим (улыбается).

    – Допустим, вам звонит Виталий Леонтьевич Мутко и говорит: «Массимо, мы готовы на все ваши условия. Оставайтесь в «Спартаке» и возглавьте сборную». Что ответите?

    – Я пока не знаю. Вообще сложно совмещать два поста. Возникают определенные трудности, сложно сконцентрироваться на двух тренерских должностях.

    – Мутко вас поздравлял с чемпионством?

    – Нет.

    Напомним, что «Спартак» под руководством Карреры впервые с 2001 года выиграл золотые медали РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2017 16:08
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 мая 2017, 19:37

      Разговорчивый такой стал,няша просто...
      и куда хвалёная брутальность девается..?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 17 мая 2017, 19:10

      А что, новичкам везет. Может и стоит попробовать...

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 мая 2017, 18:49

      Не стоит губить свою карьеру-лучше Спартак тренировать.

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 17 мая 2017, 18:49

      до чего больное воображение у этих корреспондентов как только непонятный трениришка чего то случайно добился так сразу его в сборную России как будто это помойка

      1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 17 мая 2017, 18:44

      Уж лучше в Спартаке остаться,чем сборную тренировать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 17 мая 2017, 18:17

      не портил бы лучше себе карьеру в этом болоте

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 17:14

      Хватит пиарить Карреру ! И так уже зазведил !. Какая сборная ? Он еще ни одну команду не создал . Пришел на готовую команду , которая создавалась много лет , ну получилось ! Но больше то ничего !

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 17 мая 2017, 17:09

      Не пойму, за что так хвалят итальянца....Никакой очень уж осмысленной феерической игры у Спартака просто нет...Ростов его ровно поставил на место дома, да и в гостях был не хуже, если бы арбитры не помешали,удалив 2 игроков...

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > zico2205 17 мая 2017, 18:06

      однако Спартак чемпион, а где ростов???

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 17 мая 2017, 17:05

      Спартак выиграл чемпионат. Каррера молодец. Предстоит игры в лиге чемпионов. Мы все надеемся и желаем ему удачи там. Все соскучились по большим и красивым победам. Вместо того,чтобы думать об усилении состава,дать дельные предложения,наши СМИ лепять из Массимо поп звезду...

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > dzhanavar 17 мая 2017, 18:58

      спартак не выиграл чемпионство а получил что бы свинки не плакали

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      Рейтинг: +24996

      bset 17 мая 2017, 16:40

      Круговорот тренеров в России. Пришел в клуб, завоевал трофей, тебя все хвалят, ты лучший тренер страны, пришел в сборную, сыграли как обычно, фанаты тебя ненавидят, под давлением ты превратился в некудышного тренера.

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      Рейтинг: +24996

      bset > Полная Канистра 17 мая 2017, 18:05

      Ну да. Примеров масса. Романцев, Газзаев, Семин, Капелло, Адвокат. Да тот же Хиддинк после успеха все равно в итоге остался ни с чем.

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