Каррера: «Сборная России? Когда меня позовут – тогда и посмотрим»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал понять, что готов рассмотреть предложение возглавить сборную России. При этом итальянский специалист подчеркнул, что совмещать два поста очень сложно.

– Представим, что когда-нибудь вам поступит предложение возглавить сборную России. Как отреагируете?

– Вот когда меня позовут – тогда и посмотрим (улыбается).

– Допустим, вам звонит Виталий Леонтьевич Мутко и говорит: «Массимо, мы готовы на все ваши условия. Оставайтесь в «Спартаке» и возглавьте сборную». Что ответите?

– Я пока не знаю. Вообще сложно совмещать два поста. Возникают определенные трудности, сложно сконцентрироваться на двух тренерских должностях.

– Мутко вас поздравлял с чемпионством?

– Нет.

Напомним, что «Спартак» под руководством Карреры впервые с 2001 года выиграл золотые медали РФПЛ.