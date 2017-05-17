Название стадиона в Санкт-Петербурге выберут по результатам общественного мнения

"Гавно Арена"
Уровень аммиака на «Зенит-Арене» превысил в два с половиной раза допустимые нормы и угрожает здоровью людей. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора. Об этом сообщается в паблике Mash во «ВКонтакте».
По данным журналистов, уровень аммиака превышен, так как рабочие стадиона справляли нужду на самой арене, где не работала вентиляция. В публикации отмечается, что именно это стало основной причиной переноса матча «Зенит» - «Краснодар» на стадион «Петровский». Новые замеры будут проведены, когда заработает основной контур вентиляции. Далее: https://news.rambler.ru/sport/36901748/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, как будет проходить выбор названия нового стадиона на Крестовском острове.
Ранее сообщалось, что арена будет носить название «Санкт-Петербург» до окончания чемпионата мира-2018.
«Решение о названии будет приниматься по результатам опроса общественного мнения. Может, назовут «Зенит», может, «Стадион имени Кирова», – написал Албин в твиттере.
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— Игорь Албин (@Albin_Igor) 17 мая 2017 г.