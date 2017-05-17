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    Название стадиона в Санкт-Петербурге выберут по результатам общественного мнения

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, как будет проходить выбор названия нового стадиона на Крестовском острове.

    Ранее сообщалось, что арена будет носить название «Санкт-Петербург» до окончания чемпионата мира-2018.

    «Решение о названии будет приниматься по результатам опроса общественного мнения. Может, назовут «Зенит», может, «Стадион имени Кирова», – написал Албин в твиттере.

    Источник: Twitter

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    17.05.2017 12:54
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +527

      трениришко 17 мая 2017, 21:05

      "Гавно Арена"
      Уровень аммиака на «Зенит-Арене» превысил в два с половиной раза допустимые нормы и угрожает здоровью людей. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора. Об этом сообщается в паблике Mash во «ВКонтакте».
      По данным журналистов, уровень аммиака превышен, так как рабочие стадиона справляли нужду на самой арене, где не работала вентиляция. В публикации отмечается, что именно это стало основной причиной переноса матча «Зенит» - «Краснодар» на стадион «Петровский». Новые замеры будут проведены, когда заработает основной контур вентиляции. Далее: https://news.rambler.ru/sport/36901748/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 18:32

      А может как-то по-другому ? А , Алабин ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2017, 17:07

      "Срам Арена" )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 мая 2017, 16:30

      Звенит Арена.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 17 мая 2017, 15:13

      Дохуялиард стэдиум

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5849

      AtticusFinch 17 мая 2017, 15:06

      "Берём там, где не успело взять КПСС - Арена"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      prostoGorbunov 17 мая 2017, 14:44

      Как арену не назови, когда ее передадут титульному спонсору ФК" Газенит" название примет всем известный вариант...мероприятие по опросу населения - это для отвода глаз

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 17 мая 2017, 14:32

      Корупптион Стэдиум.

      0
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 17 мая 2017, 14:09

      "Чтобвывсеворюгисдохли-Арена".

      6
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 17 мая 2017, 14:05

      "Санкт-Питераст-Арена" подойдёт.





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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > Клим Чугункин. 17 мая 2017, 15:00

      гнать надо на чиновников-воров, город не стоит трогать!

      5
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