Название стадиона в Санкт-Петербурге выберут по результатам общественного мнения

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, как будет проходить выбор названия нового стадиона на Крестовском острове.

Ранее сообщалось, что арена будет носить название «Санкт-Петербург» до окончания чемпионата мира-2018.

«Решение о названии будет приниматься по результатам опроса общественного мнения. Может, назовут «Зенит», может, «Стадион имени Кирова», – написал Албин в твиттере.