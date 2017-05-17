Смолов: «С «Зенитом» будет хорошая игра. В этом сезоне мы их уже обыгрывали»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча 29-го тура чемпионата России с «Зенитом». Форвард подчеркнул, что его команде лучше удаются игры против сильных соперников.

– Это квалифицированная команда. Но «Зенит» мы в этом сезоне уже обыгрывали, хотя на выезде играть всегда тяжелее.

– «Краснодару» удается играть с сильным соперником…

– Потому что они отталкиваются от своей игры, происходит противостояние двух команд. Другое дело, когда 10 человек находятся у своих ворот, бьют мяч в аут – очень тяжело взломать такую оборону. Поэтому не всегда удается обыгрывать команды, которые по уровню мастерства гораздо слабее. Думаю, с «Зенитом» будет хорошая игра, а кто победит, узнаем, – приводит слова Смолова «Кубанские новости».

Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет сегодня на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30 по московскому времени.