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    Смолов: «С «Зенитом» будет хорошая игра. В этом сезоне мы их уже обыгрывали»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча 29-го тура чемпионата России с «Зенитом». Форвард подчеркнул, что его команде лучше удаются игры против сильных соперников.

    – Это квалифицированная команда. Но «Зенит» мы в этом сезоне уже обыгрывали, хотя на выезде играть всегда тяжелее.

    – «Краснодару» удается играть с сильным соперником…

    – Потому что они отталкиваются от своей игры, происходит противостояние двух команд. Другое дело, когда 10 человек находятся у своих ворот, бьют мяч в аут – очень тяжело взломать такую оборону. Поэтому не всегда удается обыгрывать команды, которые по уровню мастерства гораздо слабее. Думаю, с «Зенитом» будет хорошая игра, а кто победит, узнаем, – приводит слова Смолова «Кубанские новости».

    Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет сегодня на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2017 12:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 17 мая 2017, 21:43

      разговорился ведущий пенальтист РФПЛ!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 17:43

      Что-то Федя расчувствовался , не к добру . Но игра будет веселой !

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 17 мая 2017, 14:41

      - а лучше, в матче с "зенитом")

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 17 мая 2017, 14:35

      - вот и прояви себя в последнем туре..., а мы посмотрим!, в какой европейский топ-клуб ты годишься)))

      2
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 17 мая 2017, 13:15

      Думаю, быки выиграют. Да и поделом мешкам. Игры внятной весь сезон не наблюдается. Не заслужили играть в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 мая 2017, 12:40

      Игра будет думаю интересной,но жесткая и за призы,Зенит за 2 место,Краснодар за 4 место,но пусть будет ничья-Ростов будет В ЛИГЕ ЕВРОПЫ!!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Mahone 17 мая 2017, 13:00

      Лучше пусть Зенит выиграет. Участие в ЛЧ от них не зависит, а вот поражение Краснодара Ростову "на руку"!

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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов > 17 мая 2017, 14:54

      а колхоз сам и выиграет...и зеня не проиграет. а колхоз зарекомендовал себя лучше столичных и благодаря им в следующем году в лч. будут играть 3 команды... вот тебе и колхоз...)))

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