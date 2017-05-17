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  • Смолов: «С «Зенитом» будет хорошая игра. В этом сезоне мы их уже обыгрывали»

Смолов: «С «Зенитом» будет хорошая игра. В этом сезоне мы их уже обыгрывали»

17 мая 2017, 12:30
10

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча 29-го тура чемпионата России с «Зенитом». Форвард подчеркнул, что его команде лучше удаются игры против сильных соперников.

– Это квалифицированная команда. Но «Зенит» мы в этом сезоне уже обыгрывали, хотя на выезде играть всегда тяжелее.

– «Краснодару» удается играть с сильным соперником…

– Потому что они отталкиваются от своей игры, происходит противостояние двух команд. Другое дело, когда 10 человек находятся у своих ворот, бьют мяч в аут – очень тяжело взломать такую оборону. Поэтому не всегда удается обыгрывать команды, которые по уровню мастерства гораздо слабее. Думаю, с «Зенитом» будет хорошая игра, а кто победит, узнаем, – приводит слова Смолова «Кубанские новости».

Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет сегодня на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Смолов Федор
Комментарии (10)
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Mahone
1495014040
Игра будет думаю интересной,но жесткая и за призы,Зенит за 2 место,Краснодар за 4 место,но пусть будет ничья-Ростов будет В ЛИГЕ ЕВРОПЫ!!!!!!!!!!!!!!
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Apocalypse
1495016150
Думаю, быки выиграют. Да и поделом мешкам. Игры внятной весь сезон не наблюдается. Не заслужили играть в ЛЧ.
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кеша_КБ
1495020931
- вот и прояви себя в последнем туре..., а мы посмотрим!, в какой европейский топ-клуб ты годишься)))
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кеша_КБ
1495021312
- а лучше, в матче с "зенитом")
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Garrincha58
1495026988
Комментарий удален.
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dok66
1495032222
Что-то Федя расчувствовался , не к добру . Но игра будет веселой !
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zenit2012
1495046638
разговорился ведущий пенальтист РФПЛ!
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