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    Телеканал «Матч ТВ» покажет матч с участием ставшего чемпионом «Спартака»

    Сегодня сразу пять матчей российской Премьер-лиги начнутся в одно время. Параллельно пройдут игры команд первой тройки чемпионата.

    Общедоступный телеканал «Матч ТВ» выбрал для показа встречу «Спартака» и «Терека». Интересно, что московский клуб досрочно стал чемпионом России.

    ЦСКА и «Зенит» ведут борьбу за второе место. Встречи с их участием можно увидеть на других телеканалах субхолдинга.

    Напомним, «Зенит» отстает от ЦСКА на одно очко. «Бомбардир» проведет текстовые онлайны всех трех матчей.

    Ставьте на матче в Конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.05.2017 11:36
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 17 мая 2017, 19:31

      Все таки Зенит-Краснодар было бы интересней посмотреть, чем матч немотивированного Спартака.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 17 мая 2017, 18:48

      Естественно.

      0
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      Рейтинг: +68

      Dimoshka96 17 мая 2017, 18:41

      ну вообще то матч, в котором Спартаку вручат кубок посмотрит больше человек, чем все остальные матчи тура вместе взятые

      0
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 17 мая 2017, 16:59

      Правильное решение как всегда !!! Баба логически рассудила - зачем показывать , к примеру, матч где играют команды , которые идут на 3 и 4 месте между собой???? Можно ведь показать матч который не имеет турнирного значение. Тем более за 2 тура до финиша!!!!

      2
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      Рейтинг: +1169

      inzek 17 мая 2017, 16:49

      ну ведь ВЦИОМ говорил...эх...

      0
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      Рейтинг: +1318

      Казак88 17 мая 2017, 15:50

      А для кого они сейчас показывают Ман Сити - Вест Бромвич???? А в 2 ночи завтра МЮ ????

      -1
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      Рейтинг: +73

      Шейник 17 мая 2017, 15:30

      правильно...надо как-то поднимать свой рейт...а кроме игр Спартака смотреть ни чего не будут

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 мая 2017, 14:14

      Такое предчувствие, что матч Зенит - Краснодар может через чур сильно шокировать массовую публику, поэтому лучше его на федеральном канале не показываться, а то уже были преценденты )))

      0
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      Рейтинг: +447

      alexidj 17 мая 2017, 13:40

      Логичный выбор!

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      Рейтинг: +32

      vitaliy777 17 мая 2017, 12:32

      Надо было ЦСКА показать

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