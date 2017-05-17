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  • Телеканал «Матч ТВ» покажет матч с участием ставшего чемпионом «Спартака»

Телеканал «Матч ТВ» покажет матч с участием ставшего чемпионом «Спартака»

17 мая 2017, 11:36
37

Сегодня сразу пять матчей российской Премьер-лиги начнутся в одно время. Параллельно пройдут игры команд первой тройки чемпионата.

Общедоступный телеканал «Матч ТВ» выбрал для показа встречу «Спартака» и «Терека». Интересно, что московский клуб досрочно стал чемпионом России.

ЦСКА и «Зенит» ведут борьбу за второе место. Встречи с их участием можно увидеть на других телеканалах субхолдинга.

Напомним, «Зенит» отстает от ЦСКА на одно очко. «Бомбардир» проведет текстовые онлайны всех трех матчей.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит
Комментарии (37)
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Чеба
1495010346
Я бы и по Первому каналу показал! Как в старые добрые времена....
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zra78
1495010949
Дебилы! Зеня с Краснодаром и Рубин с Цыской вот что надо казать!!!
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alex ni
1495011332
На самом деле могли бы показать и более важные матчи(Зенит-Краснодар,ЦСКА-Рубин) и после этого показать бы награждение чемпиона, логика вроде и понятна,но она как всегда по канделаковски странная.
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petlyra
1495011446
Надо было телеперекличку делать, а по завершению показать как награждают Спартак. И все были-бы довольны.
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Lexa_Lexa
1495013457
Ну на Спартак сейчас приятно смотреть
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vitaliy777
1495013519
В чем смысл? Никакого интереса смотреть этот мачт нет, он же ничего не меняет в первой тройке
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vitaliy777
1495013527
Надо было ЦСКА показать
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Шейник
1495024202
правильно...надо как-то поднимать свой рейт...а кроме игр Спартака смотреть ни чего не будут
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Казак88
1495025452
А для кого они сейчас показывают Ман Сити - Вест Бромвич???? А в 2 ночи завтра МЮ ????
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ГераХэвиЛОКО
1495029571
Правильное решение как всегда !!! Баба логически рассудила - зачем показывать , к примеру, матч где играют команды , которые идут на 3 и 4 месте между собой???? Можно ведь показать матч который не имеет турнирного значение. Тем более за 2 тура до финиша!!!!
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