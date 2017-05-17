Телеканал «Матч ТВ» покажет матч с участием ставшего чемпионом «Спартака»

Сегодня сразу пять матчей российской Премьер-лиги начнутся в одно время. Параллельно пройдут игры команд первой тройки чемпионата.

Общедоступный телеканал «Матч ТВ» выбрал для показа встречу «Спартака» и «Терека». Интересно, что московский клуб досрочно стал чемпионом России.

ЦСКА и «Зенит» ведут борьбу за второе место. Встречи с их участием можно увидеть на других телеканалах субхолдинга.

Напомним, «Зенит» отстает от ЦСКА на одно очко. «Бомбардир» проведет текстовые онлайны всех трех матчей.

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