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    Смолов: «Хочу выиграть европейский топ-чемпионат»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отметил, что в своей спортивной карьере на первое место не ставит деньги. Футболист хотел бы в будущем стать чемпионом топового европейского первенства.

    «Я играю в футбол не из-за денег. Я изначально пришел в него, потому что люблю этот вид спорта и это моя страсть. Не представляю свою жизнь без футбола. Моя цель – играть на самом высоком уровне, выиграть какой-нибудь европейский топ-чемпионат. Стремлюсь попробовать там свои силы», — приводят слова футболиста «Кубанские новости».

    Смолов в текущем сезоне провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил 15 голов и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2017 10:02
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +49

      Majesticman 17 мая 2017, 18:50

      Ай да Федя , ай да молодец.$

      -1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 17 мая 2017, 14:07

      "Моя цель – играть на самом высоком уровне"...- Реал,Барса,Бавария,Юве,ПСЖ???))), ты ещё дорасти до этого уровня!) , "выиграть какой-нибудь европейский топ-чемпионат"...- Испания, Германия, Италия, Франция...))) "Стремлюсь попробовать там свои силы»..., а кишка не тонка!???, посмотри,каких мастеров покупают и выставляют на трансфер топ-клубы!!!, ты хоть по-скромнее себя предлагай в своих интервью!, и добейся Здесь хотя бы чего-нибудь!...смешной ты, Федя!!!

      1
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 17 мая 2017, 13:05

      Братан, есть тема, как тебе помочь! Покупаешь Football Manager 2017 в Steamе, играешь за, ну допустим, Ювентус. Покупаешь туда Смолова и выигрываешь чемпионат! Главное Смолова выпускать только при 100% победе.

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 мая 2017, 12:26

      Пробуй,но тяжело будет закрепиться в элитных чемпионатов,играй в России,неплохо кормят

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 17 мая 2017, 12:08

      Зачем осуждать желание футболиста? Осуществление желаний зависит от человека, многие в детстве мечтали стать космонавтами.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 мая 2017, 11:34

      Хотеть не вредно.

      -1
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      Рейтинг: +130

      Альтер 17 мая 2017, 11:34

      да как два пальца! просто создаёшь карьеру игрока в фифе и рвёшь всех

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 17 мая 2017, 11:33

      Пи3333дит леший...бабки ему не главное.....

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > алекс88 17 мая 2017, 13:34

      - да, явно лукавит!)))

      0
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      Рейтинг: +662

      pato08 17 мая 2017, 11:15

      Для начала выиграй наш топ-чемпионат!!!

      0
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 17 мая 2017, 11:10

      Федя свой сначала бы выиграл,,,а потом и следуещея цель

      -1
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