Смолов: «Хочу выиграть европейский топ-чемпионат»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отметил, что в своей спортивной карьере на первое место не ставит деньги. Футболист хотел бы в будущем стать чемпионом топового европейского первенства.

«Я играю в футбол не из-за денег. Я изначально пришел в него, потому что люблю этот вид спорта и это моя страсть. Не представляю свою жизнь без футбола. Моя цель – играть на самом высоком уровне, выиграть какой-нибудь европейский топ-чемпионат. Стремлюсь попробовать там свои силы», — приводят слова футболиста «Кубанские новости».

Смолов в текущем сезоне провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил 15 голов и отдал одну результативную передачу.