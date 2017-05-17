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Смолов: «Хочу выиграть европейский топ-чемпионат»

17 мая 2017, 10:02
17

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов отметил, что в своей спортивной карьере на первое место не ставит деньги. Футболист хотел бы в будущем стать чемпионом топового европейского первенства.

«Я играю в футбол не из-за денег. Я изначально пришел в него, потому что люблю этот вид спорта и это моя страсть. Не представляю свою жизнь без футбола. Моя цель – играть на самом высоком уровне, выиграть какой-нибудь европейский топ-чемпионат. Стремлюсь попробовать там свои силы», — приводят слова футболиста «Кубанские новости».

Смолов в текущем сезоне провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил 15 голов и отдал одну результативную передачу.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (17)
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a-rakhmatov
1495005067
Не надо лукавить, Федя....в современном футболе все играют из-за денег)))
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ItalianFootball
1495007075
Начинай с Франции, Федя. Там пойдет - и ВПЕРЕД!!!!
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dok66
1495007584
Я что-то на сегодня не вижу тебя Федя ни в одном ТОПе , а уж тем более чемпионском . Расти еще тебе и расти .
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pato08
1495008915
Для начала выиграй наш топ-чемпионат!!!
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алекс88
1495009981
Пи3333дит леший...бабки ему не главное.....
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Альтер
1495010074
да как два пальца! просто создаёшь карьеру игрока в фифе и рвёшь всех
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directorpg
1495012105
Зачем осуждать желание футболиста? Осуществление желаний зависит от человека, многие в детстве мечтали стать космонавтами.
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Mahone
1495013176
Пробуй,но тяжело будет закрепиться в элитных чемпионатов,играй в России,неплохо кормят
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Футболозавр Рекс
1495015500
Братан, есть тема, как тебе помочь! Покупаешь Football Manager 2017 в Steamе, играешь за, ну допустим, Ювентус. Покупаешь туда Смолова и выигрываешь чемпионат! Главное Смолова выпускать только при 100% победе.
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кеша_КБ
1495019272
"Моя цель – играть на самом высоком уровне"...- Реал,Барса,Бавария,Юве,ПСЖ???))), ты ещё дорасти до этого уровня!) , "выиграть какой-нибудь европейский топ-чемпионат"...- Испания, Германия, Италия, Франция...))) "Стремлюсь попробовать там свои силы»..., а кишка не тонка!???, посмотри,каких мастеров покупают и выставляют на трансфер топ-клубы!!!, ты хоть по-скромнее себя предлагай в своих интервью!, и добейся Здесь хотя бы чего-нибудь!...смешной ты, Федя!!!
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