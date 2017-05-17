В правительстве Санкт-Петербурга назвали подвигом строительство «Крестовского»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отметил, что название для нового стадиона «Зенита» будет определено путем голосования. В руководстве города уверены, что вся Россия будет гордиться данным объектом.

«Решение о названии стадиона будет приниматься голосованием на референдуме. Может, назовут «Зенит», может, «Стадион имени Кирова», решит народ. Все, кто создавал этот уникальный объект, которым будет гордиться и Петербург, и Россия, совершили маленький, но трудовой подвиг», — написал Албин в Twitter.

Ранее не исключалось, что на стадионе придется полностью поменять газон.