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    В правительстве Санкт-Петербурга назвали подвигом строительство «Крестовского»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отметил, что название для нового стадиона «Зенита» будет определено путем голосования. В руководстве города уверены, что вся Россия будет гордиться данным объектом.

    «Решение о названии стадиона будет приниматься голосованием на референдуме. Может, назовут «Зенит», может, «Стадион имени Кирова», решит народ. Все, кто создавал этот уникальный объект, которым будет гордиться и Петербург, и Россия, совершили маленький, но трудовой подвиг», — написал Албин в Twitter.

    Ранее не исключалось, что на стадионе придется полностью поменять газон.

    Источник: Twitter

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    17.05.2017 09:30
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 мая 2017, 19:35

      У нас любой объект - подвиг. Что космодром, что общественный туалет. Помню, финны строили Ледовый. Без шума и пыли, точно в срок, с мирового уровня качеством от льда до сантехники. И вышло, наверняка, дешевле, чем наш "подвиг" руками таджиков. Сейчас СКА хочет строить новый. Думаю, получится, как с футбольным, денег много соберут.

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 17 мая 2017, 18:33

      За РАСПИЛ Зенит-Арены
      никого не ПОСАДИЛИ
      уголовных дел не ВОЗБУДИЛИ!
      только МНОГО ПРЕМИЙ ПОЛУЧИЛИ!(чиновники)

      0
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      Рейтинг: +2250

      kvm 17 мая 2017, 17:22

      слюни слюнтяева

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 17 мая 2017, 14:20

      О как!
      Теперь еще и на рефрендум потребуется,пара-тройка миллиардов...

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 17 мая 2017, 13:33

      Трудовой "подвиг" по 10 летнему "начислению" премий чиновникам всех рангов из госбюджета за рапорты по строительству аналога Аякс-арены.
      Через 10 лет соорудили с доработкой еще на года два, затратив бюджет небольшого города. И еще затраты не закончились.

      3
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 > ZENIT-59 17 мая 2017, 14:53

      - общий объем доходов - 15 036 054,5 тыс. рублей;
      - общий объем расходов - 15 036 054,5 тыс. рублей;
      Бюджет Самары и области 2017г. 1 170 910 человек 2016 год
      Стоимость «Зенит-Арены» превысила миллиард долларов. В рубли сам переведи.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 17 мая 2017, 13:13

      "Подвиг"

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 17 мая 2017, 12:54

      Конечно подвиг. В городе самых больших взяток и откатов соорудить такую хреновину... Бог с ним, что во всем, что видно ближе 100 метров это дешевка. Стоял бы-не развалился. Вот лет 10 простоит - совсем гордиться будем. Совсем-совсем.

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      Рейтинг: +6913

      батог 17 мая 2017, 12:52

      А, вообще всем Героев - посмертно!!!!

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 17 мая 2017, 12:38

      Я вижу подвиг в том, что после таких грандиозных распилов никого не посадили!

      2
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > serppion 17 мая 2017, 18:15

      даже уголовных дел не возбудили!

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 мая 2017, 12:30

      Позволю себе еще одну реплику. Подвиг- это всегда последствие чей то безответственности, некомпетентности, глупости, воровства или преступной халатности. Когда все делается грамотно. нет надобности совершать подвиг. Нужно будет просто РАБОТАТЬ.

      1
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu > kykyi 17 мая 2017, 13:26

      Позволю ответить- По́двиг= героический поступок (Геро́й- человек исключительной смелости и доблести), даже когда все делаеться грамотно, есть и будет место подвигу. Про Великую Отечественную войну подумай, да и еще почитай о Советском Пловце Шаварше Карапетяне Спасение 16 сентября 1976 года. Если это не подвиг, то что?!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > SnoopiDu 17 мая 2017, 13:35

      Шавраш Карапетян. Если бы механик выполнял свою работу как следует и автобус не сломался на на подъеме, а водитель не нарушил тб, то Карапетяну, не пришлось бы совершать геройский поступок. Если бы по чьей то безалаберности троллейбус не свалился в озеро. Карапетяну не пришлось бы нырять и спасать людей. То же самое и на войне.

      0
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu > kykyi 17 мая 2017, 13:53

      О подвиге героев-панфиловцев что скажешь, в чем косяк, кто,что не доделал и не до выполнил?

      1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > SnoopiDu 17 мая 2017, 13:56

      О подвиге 28 панфилофцев? Его не было, опубликованы архивные документы советских времен, почитай на досуге.

      -1
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu > kykyi 17 мая 2017, 14:03

      ПИЗДЕЦЦЦЦЦЦ!!!!
      КАК МОЖНО слушать западную блювотину! которые хотят вычекнуть подвиги и заслуги Советских Людей!
      ...- Но у западников до недавнего времени не было оснований для того, чтобы ставить под сомнение факт подвига панфиловцев. И вдруг для них, как манна небесная, появляется справка, которую якобы прокуратура адресовала Жданову. Очень кстати извлек эту справку из темных тайников директор Государственного архива РФ Сергей Мироненко. Как в той поговорке, у западников не было ни гроша и вдруг появился алтын.

      Прогугли - 29 ноября 2016, 07:57
      Вся правда о 28 панфиловцах: кто пляшет на костях героев

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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > SnoopiDu 17 мая 2017, 14:16

      Военный прокурор СССР- западник, пиздец какой то!
      Блевотина Мединского. без фактов и документов-это да, это истина. Только она ничем не подкрепленная.И справка эта хранилась не в западном архиве. а вначале в советском, а потом в российском. Зачем они эту "блевотину", как ты говоришь, хранили в советском архиве? На их месте ее и хранить там нечего было, а если попала. то сжечь надо было давно. Ты в то что законы Ньютона работают веришь, или тоже происки Запада?

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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu > kykyi 17 мая 2017, 15:21

      В копии докладной записки якобы генерального прокурора СССР Г. Н. Сафонова отсутствует подпись Сафонова, что вызывает сомнение в подлинности документа. Также не указана должность Сафонова, чего никак не могло быть в документе, направляемом в ЦК ВКП(б) товарищу Жданову. Не указан и тип документа, то есть докладная записка, приказ, представление, решение и т. п. Отсутствуют инициалы отчества, как на Западе, отсутствуют дата, число, месяц и год отправления документа.

      В левом углу вверху стоит чья-то подпись и напечатано: 17/V, но не указан год. В правом углу вверху написано: «11 июля 48» (причем цифра 4 написана карандашом, а цифра 8 напечатана на машинке). Далее в этом же углу написано: №145 ЛСС. Буква «Л» обычно ставится при регистрации приказов по личному составу, но это не приказ. В этом же углу карандашом написано: сов. секрет… – и далее запись сделана по другому тексту.

      Можно ли доверять документу без подписи, должности и даты с целым рядом других замечаний? А ведь этот так называемый, документ лег в основу отрицания подвига героев-панфиловцев.

      УЧИ ИСТОРЮ СВОЕЙ СТРАНЫ!!! И ГОРДИСЬ ЕЮ!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > SnoopiDu 17 мая 2017, 15:33

      И что эта "липовая бумажка" делает в советском и российском архиве?
      Я горжусь подвигом советских солдат, только хотел бы точно фамилии тех кто конкретно участвовал в этом бою, а не тех кого назначили журналисты.

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