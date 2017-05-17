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  • В правительстве Санкт-Петербурга назвали подвигом строительство «Крестовского»

В правительстве Санкт-Петербурга назвали подвигом строительство «Крестовского»

17 мая 2017, 09:30
49

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отметил, что название для нового стадиона «Зенита» будет определено путем голосования. В руководстве города уверены, что вся Россия будет гордиться данным объектом.

«Решение о названии стадиона будет приниматься голосованием на референдуме. Может, назовут «Зенит», может, «Стадион имени Кирова», решит народ. Все, кто создавал этот уникальный объект, которым будет гордиться и Петербург, и Россия, совершили маленький, но трудовой подвиг», — написал Албин в Twitter.

Ранее не исключалось, что на стадионе придется полностью поменять газон.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (49)
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mauxa
1495004697
Предлагаю назвать его "Золотой унитаз" или "Отмывальник"
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dok66
1495005397
Ну просто "гордость" берет за "подвиги" коррупционеров.
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slavа0508
1495006046
Вот если бы десяток современных больниц построили в провинциальных городах,,,вот это было гордость за страну,,,,а стадионы для Проф Клубов должны строится за счёт частных инвестиций,как это сделал Краснодар или Спартак
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la verdad
1495006494
Вроде решили провести референдум по выбору названия для этой "гордости" :) Кто что предложит? "Откат Арена"? "Закат Зенита"?
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alex ni
1495010319
Стадион-"Коррупция" отличное название, спасибо за подвиг "господин" альбин/слюняев. Какой у тебя следующий будет??? реконструкция зимнего дворца? строительство арены для СКА? где еще пустослов будет деньги в свои карманы,да какие карманы, в свои мешки набивать...
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мяч квадратный
1495010853
Тоже мне подвиг! При строительстве резиденции Путина в Ново-Огарево умудрились украсть 200 миллионов. Вот это подвиг!
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prostoGorbunov
1495011084
Был в марте на Сан Сиро (100 лет стадиону), был в апреле на Крестовском (0 лет стадиону)...сравнению данные сооружения не подлежат вообще!! Это как Феррари сравнить с Ладой Революшн
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GM
1495011704
Героический распил
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serppion
1495013928
Я вижу подвиг в том, что после таких грандиозных распилов никого не посадили!
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ZENIT-59
1495017219
Трудовой "подвиг" по 10 летнему "начислению" премий чиновникам всех рангов из госбюджета за рапорты по строительству аналога Аякс-арены. Через 10 лет соорудили с доработкой еще на года два, затратив бюджет небольшого города. И еще затраты не закончились.
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