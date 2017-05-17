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  • Каррера: «Уйдет Промес или не уйдет – решаю я. Это важный игрок для «Спартака»

Каррера: «Уйдет Промес или не уйдет – решаю я. Это важный игрок для «Спартака»

17 мая 2017, 09:14
8

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера затронул тему возможного ухода лидера команды Квинси Промеса. Как отметил специалист, в этом вопросе последнее слово остается за ним.

«Уйдет Промес или не уйдет – решаю я. Это важный игрок для «Спартака». Мы стараемся строить команду с Промесом.

Общался с ним намного раньше, еще до того, как «Спартак» стал чемпионом. Сказал Квинси, что мы можем построить команду, добиться зрелищной игры, выйти в Лигу чемпионов и провести там хорошие матчи. В этом плане все получается. Но я не могу заставлять игрока. Если у него нет желания выступать в каком-то клубе, конечно, нет смысла оставлять этого футболиста. Пока у Промеса есть желание выступать в «Спартаке», мне хочется строить команду с ним. Но я его понимаю – у футболиста должны быть амбиции», – заявил Каррера.

Промес в текущем сезоне провел в чемпионате России 24 матча, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (8)
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maior-60
1495002644
Антоху нужно оставлять!
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Benifacto
1495002718
ты лучше реши с новыми Промесами и Бокетти, нужно серьезное усиление перед ЛЧ, а то будет провал
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Мортус
1495008036
Да ничего ты, дружок, тут не решаешь. За тебя тут большие дяди с нефтяными бабками все решают. Везение - дело такое. Смотри не спугни удачу. А то по поводу тебя тоже быстро все решат. Раз - и уже меньше 10%.
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VGreen
1495008131
интересный тренер, но че то распизделся))
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Mahone
1495014886
Промес все понимает,нужны титулы,показать себя в Европе,тогда и продадут его,Каррера ни при делах,пусть не воображает,его спрашивать не не о чем не будут
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mr. Perdony
1495022606
Главными факторами будет являться деньги и "величина" клуба от которого поступит предложения , Каррера тут будет не при делах.
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