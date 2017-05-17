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    Каррера: «Уйдет Промес или не уйдет – решаю я. Это важный игрок для «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера затронул тему возможного ухода лидера команды Квинси Промеса. Как отметил специалист, в этом вопросе последнее слово остается за ним.

    «Уйдет Промес или не уйдет – решаю я. Это важный игрок для «Спартака». Мы стараемся строить команду с Промесом.

    Общался с ним намного раньше, еще до того, как «Спартак» стал чемпионом. Сказал Квинси, что мы можем построить команду, добиться зрелищной игры, выйти в Лигу чемпионов и провести там хорошие матчи. В этом плане все получается. Но я не могу заставлять игрока. Если у него нет желания выступать в каком-то клубе, конечно, нет смысла оставлять этого футболиста. Пока у Промеса есть желание выступать в «Спартаке», мне хочется строить команду с ним. Но я его понимаю – у футболиста должны быть амбиции», – заявил Каррера.

    Промес в текущем сезоне провел в чемпионате России 24 матча, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2017 09:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +58

      mr. Perdony 17 мая 2017, 15:03

      Главными факторами будет являться деньги и "величина" клуба от которого поступит предложения , Каррера тут будет не при делах.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 мая 2017, 12:54

      Промес все понимает,нужны титулы,показать себя в Европе,тогда и продадут его,Каррера ни при делах,пусть не воображает,его спрашивать не не о чем не будут

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 17 мая 2017, 11:02

      интересный тренер, но че то распизделся))

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > VGreen 17 мая 2017, 11:06

      Его спрашивают, он отвечает. Понятно, что внимание журналистов сейчас главным образом к нему приковано.

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Torvald64 17 мая 2017, 14:15

      да не, это то понятно, но я не об интервью множественных, а именно о громких фразах типа "я решаю"/"это изначально моя команда, а не Аленичева".
      Заслужил конечно, но как то из-за этого симпатия к нему уменьшается.

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      Рейтинг: +294

      Мортус 17 мая 2017, 11:00

      Да ничего ты, дружок, тут не решаешь. За тебя тут большие дяди с нефтяными бабками все решают. Везение - дело такое. Смотри не спугни удачу. А то по поводу тебя тоже быстро все решат. Раз - и уже меньше 10%.

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 17 мая 2017, 09:31

      ты лучше реши с новыми Промесами и Бокетти, нужно серьезное усиление перед ЛЧ, а то будет провал

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      Рейтинг: +6627

      maior-60 17 мая 2017, 09:30

      Антоху нужно оставлять!

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