Каррера: «Уйдет Промес или не уйдет – решаю я. Это важный игрок для «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера затронул тему возможного ухода лидера команды Квинси Промеса. Как отметил специалист, в этом вопросе последнее слово остается за ним.

«Уйдет Промес или не уйдет – решаю я. Это важный игрок для «Спартака». Мы стараемся строить команду с Промесом.

Общался с ним намного раньше, еще до того, как «Спартак» стал чемпионом. Сказал Квинси, что мы можем построить команду, добиться зрелищной игры, выйти в Лигу чемпионов и провести там хорошие матчи. В этом плане все получается. Но я не могу заставлять игрока. Если у него нет желания выступать в каком-то клубе, конечно, нет смысла оставлять этого футболиста. Пока у Промеса есть желание выступать в «Спартаке», мне хочется строить команду с ним. Но я его понимаю – у футболиста должны быть амбиции», – заявил Каррера.

Промес в текущем сезоне провел в чемпионате России 24 матча, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.