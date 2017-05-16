АПЛ. «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Вест Бромвич» и вышел на третье место

В рамках 34-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем стадионе уверенно переиграл «Вест Бромвич». Голами в составе хозяев отметились Габриэль Жезус, Кевин Де Брюйне и Яя Туре. Единственный мяч у гостей забил Хол Робсон-Кану.

«Манчестер Сити» расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вест Бромвич» – восьмой.

Англия. Премьер-Лига. 34-й тур

Манчестер Сити – Вест Бромвич – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Жезус, 27; 2:0 – Де Брюйне, 29; 3:0 – Туре, 57; 3:1 – Робсон-Кану, 87.

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