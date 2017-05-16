Кафельников не собирается выбегать на поле после матча «Спартак» – «Терек»

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников, являющийся болельщиком «Спартака», заявил, что обязательно посетит матч 29-го тура против «Терека», а также сообщил, что не планирует выбегать на поле по окончании встречи.

«Обязательно приду завтра на матч «Спартак» — «Терек». Еще не слышал новость о том, что клуб пустит на поле болельщиков после матча. Но сам выбегать не стану. Буду наслаждаться происходящим с трибуны», – сказал Кафельников.

Встреча состоится 17 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.