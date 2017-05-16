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    Кафельников не собирается выбегать на поле после матча «Спартак» – «Терек»

    Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников, являющийся болельщиком «Спартака», заявил, что обязательно посетит матч 29-го тура против «Терека», а также сообщил, что не планирует выбегать на поле по окончании встречи.

    «Обязательно приду завтра на матч «Спартак» — «Терек». Еще не слышал новость о том, что клуб пустит на поле болельщиков после матча. Но сам выбегать не стану. Буду наслаждаться происходящим с трибуны», – сказал Кафельников.

    Встреча состоится 17 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.05.2017 21:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 16 мая 2017, 22:06

      А то еще разденут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 мая 2017, 21:40

      ой, ну как то спокойнее стало..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 21:23

      И правильно . Евгений . Зачем поступать по законам толпы !

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