«Спартак» после матча с «Тереком» разрешит болельщикам выйти на поле

Как заявил вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов, после домашнего матча 29-го тура РФПЛ с «Тереком» будет организован выход на поле болельщиков красно-белых, чтобы они вместе с командой смогли порадоваться вручению Кубка победителя чемпионата России.

Поединок пройдет в среду, 17 мая, на стадионе «Открытие-Арена». Начало – в 19:30 по московскому времени.

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«После финального свистка будет организован безопасный проход на поле для болельщиков с нижних ярусов трибун В и D. На газоне будет установлен специальный подиум, где команде вручат кубок победителя чемпионата России.

Вручение золотых медалей команде пройдет позже. Дату награждения команды должен утвердить Российский футбольный союз», – сказал Измайлов.

Напомним, это чемпионство стало первым для «Спартака» с 2001 года и десятым в российской истории.