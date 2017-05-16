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    «Спартак» после матча с «Тереком» разрешит болельщикам выйти на поле

    Как заявил вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов, после домашнего матча 29-го тура РФПЛ с «Тереком» будет организован выход на поле болельщиков красно-белых, чтобы они вместе с командой смогли порадоваться вручению Кубка победителя чемпионата России.

    Поединок пройдет в среду, 17 мая, на стадионе «Открытие-Арена». Начало – в 19:30 по московскому времени.

    Подопечные Массимо Карреры обеспечили себе золотые медали Премьер-лиги по итогам 27-го тура после поражения «Зенита» от грозненцев (0:1)

    «После финального свистка будет организован безопасный проход на поле для болельщиков с нижних ярусов трибун В и D. На газоне будет установлен специальный подиум, где команде вручат кубок победителя чемпионата России.

    Вручение золотых медалей команде пройдет позже. Дату награждения команды должен утвердить Российский футбольный союз», – сказал Измайлов.

    Напомним, это чемпионство стало первым для «Спартака» с 2001 года и десятым в российской истории.

    Источник: ТАСС

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    16.05.2017 18:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2017, 10:05

      Медали то же хотелось вместе с кубком получить(((

      1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 16 мая 2017, 22:42

      Завтра будет красотища на поле!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 16 мая 2017, 20:33

      Сделайте как нибудь это действо цивильно! А не очередную вакханалию))

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 20:12

      Неужели в этот раз будет все цивилизованно .? Или будет "коридор из ОМОНа с дубинками" , чтобы не дай бог ворота не попортили !

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 16 мая 2017, 20:05

      Погодите я не понял, а трибуны С и А в пролёте!? Что то я не понимаю как мне до виража добраться организованно.

      0
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 16 мая 2017, 19:03

      Молодцы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 мая 2017, 18:59

      А мне, братцы,
      Из Сибири не добраться.

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 мая 2017, 18:50

      Ну всё! Трендец газону и воротам

      0
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      Рейтинг: +13

      marsmag7102 > APchelov 16 мая 2017, 21:48

      Все равно хуже, чем на крестовском точно не станет)))

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