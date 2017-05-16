Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» после матча с «Тереком» разрешит болельщикам выйти на поле

«Спартак» после матча с «Тереком» разрешит болельщикам выйти на поле

16 мая 2017, 18:45
9

Как заявил вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов, после домашнего матча 29-го тура РФПЛ с «Тереком» будет организован выход на поле болельщиков красно-белых, чтобы они вместе с командой смогли порадоваться вручению Кубка победителя чемпионата России.

Поединок пройдет в среду, 17 мая, на стадионе «Открытие-Арена». Начало – в 19:30 по московскому времени.

Подопечные Массимо Карреры обеспечили себе золотые медали Премьер-лиги по итогам 27-го тура после поражения «Зенита» от грозненцев (0:1)

«После финального свистка будет организован безопасный проход на поле для болельщиков с нижних ярусов трибун В и D. На газоне будет установлен специальный подиум, где команде вручат кубок победителя чемпионата России.

Вручение золотых медалей команде пройдет позже. Дату награждения команды должен утвердить Российский футбольный союз», – сказал Измайлов.

Напомним, это чемпионство стало первым для «Спартака» с 2001 года и десятым в российской истории.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
APchelov
1494949817
Ну всё! Трендец газону и воротам
Ответить
subbotaspartak
1494950354
А мне, братцы, Из Сибири не добраться.
Ответить
айор балдёжник
1494950609
Молодцы
Ответить
filosof sparty
1494954332
Погодите я не понял, а трибуны С и А в пролёте!? Что то я не понимаю как мне до виража добраться организованно.
Ответить
dok66
1494954745
Неужели в этот раз будет все цивилизованно .? Или будет "коридор из ОМОНа с дубинками" , чтобы не дай бог ворота не попортили !
Ответить
Д Альбертини
1494956018
Сделайте как нибудь это действо цивильно! А не очередную вакханалию))
Ответить
DZHEK_VOROBEY1987
1494963726
Завтра будет красотища на поле!
Ответить
OfaZavr
1495004751
Медали то же хотелось вместе с кубком получить(((
Ответить
Главные новости
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
23:18
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
22:05
3
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
5
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
9
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
Все новости
Все новости
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
23:30
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
23:10
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
22:41
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
22:19
3
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
21:48
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+