Лапочкин: «Стало не по себе, когда после конца матча «Амкар» – «Спартак» увидел толпу, бегущую на поле»

Судья Сергей Лапочкин, обслуживавший матч 28-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Спартаком» (0:1), в эфире программы «Свисток» поделился эмоциями от матча. Напомним, после окончания встречи на поле выбежала толпа фанатов.

– Всегда приятно участвовать в таких матчах. Была праздничная атмосфера, полный стадион. «Спартак» вышел и играл так, как обычно играет. Спортивный результат превалировал. Но общаться было проще – игроки вели себя более корректно, поэтому я получил удовольствие от матча, антуража, от всего, что было.

– Бригада арбитров обычно последней покидает поле, но в этот раз было немного иначе.

– Мы готовились к провокациям во время матча, может, на поле бы выбежали болельщики, но во время игры болельщики вели себя корректно. Когда я дал финальный свисток, увидел толпу, бегущую на поле, стало немного не по себе, не буду скрывать. Но болельщики были неагрессивны, мы решили спокойно идти в туннель. Какой смысл оставаться на поле, когда праздник на поле.

– Контакт Луиса Адриано с Хомичем. Что произошло?

– Необычный был момент. Вратарь немного неудачно принял мяч, после этого успел первый. Потом был контакт с Луисом Адриано, но поскольку Хомич был на мяче первым, я не расценил это как фол.

– Что было в эпизоде с попаданием мяча в руку Луиса Адриано?

– Мяч именно попал в руку. Была подача, мяч задел руку, у него не было возможности ее убрать, я решил продолжить игру.