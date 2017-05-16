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    Лапочкин: «Стало не по себе, когда после конца матча «Амкар» – «Спартак» увидел толпу, бегущую на поле»

    Судья Сергей Лапочкин, обслуживавший матч 28-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Спартаком» (0:1), в эфире программы «Свисток» поделился эмоциями от матча. Напомним, после окончания встречи на поле выбежала толпа фанатов.

    – Всегда приятно участвовать в таких матчах. Была праздничная атмосфера, полный стадион. «Спартак» вышел и играл так, как обычно играет. Спортивный результат превалировал. Но общаться было проще – игроки вели себя более корректно, поэтому я получил удовольствие от матча, антуража, от всего, что было.

    – Бригада арбитров обычно последней покидает поле, но в этот раз было немного иначе.

    – Мы готовились к провокациям во время матча, может, на поле бы выбежали болельщики, но во время игры болельщики вели себя корректно. Когда я дал финальный свисток, увидел толпу, бегущую на поле, стало немного не по себе, не буду скрывать. Но болельщики были неагрессивны, мы решили спокойно идти в туннель. Какой смысл оставаться на поле, когда праздник на поле.

    – Контакт Луиса Адриано с Хомичем. Что произошло?

    – Необычный был момент. Вратарь немного неудачно принял мяч, после этого успел первый. Потом был контакт с Луисом Адриано, но поскольку Хомич был на мяче первым, я не расценил это как фол.

    – Что было в эпизоде с попаданием мяча в руку Луиса Адриано?

    – Мяч именно попал в руку. Была подача, мяч задел руку, у него не было возможности ее убрать, я решил продолжить игру.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2017 19:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +662

      pato08 16 мая 2017, 22:36

      Нам тоже становится не по себе когда вы допускаете ошибки

      1
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 16 мая 2017, 21:58

      А прикинь, Сережа, ты бы в матче накосячил, засудил бы нас. И толпа бежит...

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 мая 2017, 21:10

      не напачкал на поле случайно когда не по себе стало?..

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