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    Кержаков: «Главное, чтобы в матче с «Краснодаром» порадовал результат»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что главное для петербуржцев в домашнем матче 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром» – добиться положительного результата.

    Встреча состоится в среду, 17 мая, на стадионе «Петровский». Начало – в 19:30 по московскому времени.

    «Самое главное, чтобы завтра в матче с «Краснодаром» порадовал результат. Качество газона на «Петровском» намного лучше, чем на новом стадионе. Мы ведем борьбу за второе место с ЦСКА – важно побеждать. На первый план должны выйти мотивация и характер ребят, нужно цепляться за шанс.

    Что будет в следующем году? Сейчас рано говорить о карьере. Когда сезон закончится, тогда и будем говорить.

    Есть ли огорчение после игры на новой арене? Да, но огорчило не поле, а поражение. Мы понимаем, что если будет полный стадион – будет хорошо. Надеюсь, трибуны будут заполняться», – сказал Кержаков.

    В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 16-ти матчах, отметившись двумя мячами и двумя голевыми передачами.

    За два тура до завершения чемпионата «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от ЦСКА на одно очко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.05.2017 17:39
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 16 мая 2017, 19:58

      Порадовал КОГО ??.ЦСКА или Краснодар ? ХА !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 16 мая 2017, 18:39

      почему ему не дают играть???????

      0
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