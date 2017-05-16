Кержаков: «Главное, чтобы в матче с «Краснодаром» порадовал результат»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что главное для петербуржцев в домашнем матче 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром» – добиться положительного результата.

Встреча состоится в среду, 17 мая, на стадионе «Петровский». Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Самое главное, чтобы завтра в матче с «Краснодаром» порадовал результат. Качество газона на «Петровском» намного лучше, чем на новом стадионе. Мы ведем борьбу за второе место с ЦСКА – важно побеждать. На первый план должны выйти мотивация и характер ребят, нужно цепляться за шанс.

Что будет в следующем году? Сейчас рано говорить о карьере. Когда сезон закончится, тогда и будем говорить.

Есть ли огорчение после игры на новой арене? Да, но огорчило не поле, а поражение. Мы понимаем, что если будет полный стадион – будет хорошо. Надеюсь, трибуны будут заполняться», – сказал Кержаков.

В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 16-ти матчах, отметившись двумя мячами и двумя голевыми передачами.

За два тура до завершения чемпионата «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от ЦСКА на одно очко.