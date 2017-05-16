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    Вопрос об участии Дзагоева в игре с «Рубином» решится перед матчем

    Решение о том, сыграет ли полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев во встрече 29-го тура РПФЛ с «Рубином», будет принято в день матча. Сегодня 26-летний игрок отправился в Казань вместе с армейской командой.

    Напомним, в последний раз хавбек выходил на поле 26 апреля в поединке с «Локомотивом» (4:0), в котором получил травму и был заменен на 17-й минуте.

    В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Дзагоев принял участие 14-ти встречах, забил два гола и сделал пять результативных передач.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    16.05.2017 17:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 17 мая 2017, 06:15

      Никак не доломают Алана, ему полноценно вылечиться надо.

      0
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 16 мая 2017, 21:00

      Зачем???? Зачем без толку парня тревожить не до леченого

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 16 мая 2017, 18:47

      Правильно говорите,я уже говорил в посте выше,надо его подержать до Кубка Конфедерации,а то ща сломается не дай бог и ппц...

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 17:25

      Да дело не в осторожности . Что-то в этом сезоне он стал совсем "хрустальным". С физикой что-то не так стало . Нужна ему хорошая консультация по поводу всего организма, и работа над собой . Сколько таких хрустальных уже в ауте !

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 мая 2017, 17:20

      Алан, будь осторожней.

      2
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