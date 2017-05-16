Вопрос об участии Дзагоева в игре с «Рубином» решится перед матчем

Решение о том, сыграет ли полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев во встрече 29-го тура РПФЛ с «Рубином», будет принято в день матча. Сегодня 26-летний игрок отправился в Казань вместе с армейской командой.

Напомним, в последний раз хавбек выходил на поле 26 апреля в поединке с «Локомотивом» (4:0), в котором получил травму и был заменен на 17-й минуте.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Дзагоев принял участие 14-ти встречах, забил два гола и сделал пять результативных передач.