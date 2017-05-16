Молодежное первенство. «Арсенал» одержал победу над «Амкаром»

В поединке 29-го тура молодежного первенства.тульский «Арсенал» на своем поле нанес поражение «Амкару».

«Оружейники» обеспечили себе достаточное преимущество в последней десятиминутке первого тайма. Сначала Буранов реализовал пенальти, а затем Лобзин забив второй гол, установив таким образом окончательный счет встречи.

Россия. Молодежное первенство. 29-й тур

Арсенал (мол.) – Амкар (мол.) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Буранов, 36 (с пенальти); 2:0 – Лобзин, 42.

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