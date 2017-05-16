«Атлетико» включился в борьбу за Белотти и предлагает за игрока 60 миллионов

По информации COPE, нападающий «Торино» Андреа Белотти находится в сфере интересов «Атлетико». В услугах 23-летнего игрока заинтересован лично главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

Мадридцы намерены предложить «быкам» 60 миллионов евро. По контракту сумма отступных за форварда составляет 10 миллионов.

В нынешнем сезоне Белотти провел 36 матчей, забив 27 мячей и сделав шесть голевых передач. Его соглашение рассчитано до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Милан», «Реал» и «Барселона».