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    «Атлетико» включился в борьбу за Белотти и предлагает за игрока 60 миллионов

    По информации COPE, нападающий «Торино» Андреа Белотти находится в сфере интересов «Атлетико». В услугах 23-летнего игрока заинтересован лично главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

    Мадридцы намерены предложить «быкам» 60 миллионов евро. По контракту сумма отступных за форварда составляет 10 миллионов.

    В нынешнем сезоне Белотти провел 36 матчей, забив 27 мячей и сделав шесть голевых передач. Его соглашение рассчитано до июня 2021 года.

    Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Милан», «Реал» и «Барселона».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2017 14:27
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 15:23

      Ставки растут . А где же Смолов ?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      Percent 16 мая 2017, 14:31

      100 же

      0
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