Конте: «Не имеет значения, сколько мы пропустили. Главное – это победа»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги перенесенного матча 28-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (4:3).

«Это был сложный матч, потому что мы играли его в ранге чемпионов. Я принял решение довериться молодым футболистам и тем, кто редко играет. И я остался доволен тем, как они провели этот матч. Да, мы пропустили три гола, но смогли забить четыре. К тому же, у нас было много моментов. Не важно, сколько мы пропустили. Главное – это победа. Мы хотим одержать 30 побед в этом чемпионате. Конечно, то, что мы уже чемпионы – это решающий фактор. Теперь мы можем расслабиться и просто улучшать рекорды. Мы хотим этого», – сказал специалист.

«Челси» досрочно обеспечил себе чемпионство в АПЛ.