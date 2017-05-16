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    Конте: «Не имеет значения, сколько мы пропустили. Главное – это победа»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги перенесенного матча 28-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (4:3).

    «Это был сложный матч, потому что мы играли его в ранге чемпионов. Я принял решение довериться молодым футболистам и тем, кто редко играет. И я остался доволен тем, как они провели этот матч. Да, мы пропустили три гола, но смогли забить четыре. К тому же, у нас было много моментов. Не важно, сколько мы пропустили. Главное – это победа. Мы хотим одержать 30 побед в этом чемпионате. Конечно, то, что мы уже чемпионы – это решающий фактор. Теперь мы можем расслабиться и просто улучшать рекорды. Мы хотим этого», – сказал специалист.

    «Челси» досрочно обеспечил себе чемпионство в АПЛ.

    Источник: BBC

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    16.05.2017 01:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +214

      Yurini 17 мая 2017, 00:18

      Лига Чемпионов еще его на долго запомнит! С Конте там будет очень интересно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 16 мая 2017, 10:29

      это в лч говорить будешь)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 мая 2017, 08:50

      так держать!

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 16 мая 2017, 07:46

      Главное теперь - это Зрелище. и наиграть второй состав))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 16 мая 2017, 07:05

      Расслабились

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Михаил Шевченко 16 мая 2017, 08:55

      Они и не напрягались! Игра с "уотфордом" не имела вообще никакого значения. Ребята, просто вышли поиграть в свое удовольствие, зная, что результат, обеспечили себе в прошлом туре.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 05:02

      С победой !

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 16 мая 2017, 05:00

      Играли в свое удовольствие.

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      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 16 мая 2017, 02:18

      На Итальянцев не похоже

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