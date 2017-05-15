Тульский «Арсенал» увеличит квоту билетов для болельщиков «Спартака»

Сотрудник «Арсенала» по работе с болельщиками Михаил Максимов рассказал о ходе подготовки к матче 30-го тура РФПЛ против «Спартака». По словам Максимова, квота для болельщиков красно-белых будет увеличена.

«Мы встречались со службой безопасности «Спартака», сотрудниками клуба, которые работают с болельщиками, и пришли к выводу, что ту часть квоты, которую хотели выделить болельщикам «красно-белых», будет увеличена. Мы желаем только всего хорошего «Спартаку» и его болельщикам. Для нас, конечно, этот матч более важен, соперник уже решил свою задачу на сезон, стал чемпионом РФПЛ.

Матч, конечно, повышенного риска. У нас два года назад был трагический случай, когда парень упал с крыши. Призываю всех болельщиков соблюдать благоразумие. Думаю, все решится на поле, а не на трибунах или за пределами арены. У нас 90 процентов на матчах – это обычные болельщики, которым все равно на околофутбольные темы», – сказал Максимов.

Встреча состоится 21 мая в Туле.