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    Тульский «Арсенал» увеличит квоту билетов для болельщиков «Спартака»

    Сотрудник «Арсенала» по работе с болельщиками Михаил Максимов рассказал о ходе подготовки к матче 30-го тура РФПЛ против «Спартака». По словам Максимова, квота для болельщиков красно-белых будет увеличена.

    «Мы встречались со службой безопасности «Спартака», сотрудниками клуба, которые работают с болельщиками, и пришли к выводу, что ту часть квоты, которую хотели выделить болельщикам «красно-белых», будет увеличена. Мы желаем только всего хорошего «Спартаку» и его болельщикам. Для нас, конечно, этот матч более важен, соперник уже решил свою задачу на сезон, стал чемпионом РФПЛ.

    Матч, конечно, повышенного риска. У нас два года назад был трагический случай, когда парень упал с крыши. Призываю всех болельщиков соблюдать благоразумие. Думаю, все решится на поле, а не на трибунах или за пределами арены. У нас 90 процентов на матчах – это обычные болельщики, которым все равно на околофутбольные темы», – сказал Максимов.

    Встреча состоится 21 мая в Туле.

    Источник: Спорт FM

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    15.05.2017 21:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 16 мая 2017, 02:06

      помним

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