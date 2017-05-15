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  • Гендиректор «Тосно»: «Видимо, не дали лицензию из-за того, что у нас нет стадиона»

Гендиректор «Тосно»: «Видимо, не дали лицензию из-за того, что у нас нет стадиона»

15 мая 2017, 19:27
19

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что не знает причины отказа отдела лицензирования РФС в выдаче лицензии клубу на сезон 2017/18. Напомним, сегодня стало известно, что заявка «Тосно» была отклонена.

«Я не знаю почему, мне не сказали. Видимо, из-за того, что у нас нет стадиона. Стадион в Великом Новгороде имеет только вторую категорию, а нам нужна первая. Я обращаюсь в РФС и РФПЛ за разрешением играть в Великом Новгороде, но пока мне его не дают», – сказал функционер.

«Тосно» получил путевку в Премьер-лигу, гарантировав себе вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ текущего сезона.

Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Тосно
Комментарии (19)
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shinnik
1494866803
да рука масквы хуле.. забыл.)))))))))
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Genchik92
1494866804
на Петровиче играйте
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Микояновский мясокомбинат
1494867646
Это ответка фк Тосно,за то,что они свинтак нагнули )))
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dok66
1494867920
Пока не будет прозрачности в лицензировании и других сторонах нашего футбола , футбола в стране не будет ! Что за бардак , если ген.директор не знает почему не дали лицензию ! Опять денег кто-то хочет ?
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turist82
1494868155
Все верно! Для премьер-лиги необходимо иметь финансирование и стадион. Не нужны бомжи в высшем дивизионе
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multiscan
1494868207
Если негде играть, то зачем лезть на повышение в классе? Даже если будут играть "домашние" матчи в другом городе, то это уже "не тот коленкор", лишние расходы клуба и болельщиков, психологические неудобства и т.д...
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mihail200606
1494869649
"я не знаю... " гендиректор, блин... че лезть тогда в премьер лигу если не знаешь даже условия для лицензирования, будешь ты им соответствовать или нет..
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neveldomha
1494869752
Неужели для такой территории, как Ленинградская область, включая Санкт-Петербург, при населении в 7 млн. не нашлось стадиона для второго представителя клуба в РФС. Совсем там охренели.
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пряник929
1494873175
Засеять газон на ровном поле и лавочки деревянные поставить, 70-80 лет назад так и играли...
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ДАША Д
1494900526
Лишь бы поле было хорошее.
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