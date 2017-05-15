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    Гендиректор «Тосно»: «Видимо, не дали лицензию из-за того, что у нас нет стадиона»

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что не знает причины отказа отдела лицензирования РФС в выдаче лицензии клубу на сезон 2017/18. Напомним, сегодня стало известно, что заявка «Тосно» была отклонена.

    «Я не знаю почему, мне не сказали. Видимо, из-за того, что у нас нет стадиона. Стадион в Великом Новгороде имеет только вторую категорию, а нам нужна первая. Я обращаюсь в РФС и РФПЛ за разрешением играть в Великом Новгороде, но пока мне его не дают», – сказал функционер.

    «Тосно» получил путевку в Премьер-лигу, гарантировав себе вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ текущего сезона.

    Источник: ТАСС

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    15.05.2017 19:27
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 16 мая 2017, 05:08

      Лишь бы поле было хорошее.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 15 мая 2017, 21:32

      Засеять газон на ровном поле и лавочки деревянные поставить, 70-80 лет назад так и играли...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 15 мая 2017, 20:35

      Неужели для такой территории, как Ленинградская область, включая Санкт-Петербург, при населении в 7 млн. не нашлось стадиона для второго представителя клуба в РФС. Совсем там охренели.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8770

      Tiger Altaica > neveldomha 15 мая 2017, 22:11

      Да там один то ума довести не могут.)))

      6
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 15 мая 2017, 20:34

      "я не знаю... " гендиректор, блин...
      че лезть тогда в премьер лигу если не знаешь даже условия для лицензирования, будешь ты им соответствовать или нет..

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 15 мая 2017, 20:10

      Если негде играть, то зачем лезть на повышение в классе? Даже если будут играть "домашние" матчи в другом городе, то это уже "не тот коленкор", лишние расходы клуба и болельщиков, психологические неудобства и т.д...

      0
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > multiscan 16 мая 2017, 11:24

      Они в городе Тосно ленинградской области не сыграли ни одного матча за всю свою историю. Так что не знаю о каких лишних расходах для болельщиков идёт речь. Да и вообще не знаю, кто болеет за Тосно, скорее всего как раз жители ВеНо, где клуб играет уже несколько сезонов.

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Rainbringer 17 мая 2017, 16:01

      Значит клубу нужно переименовываться и менять прописку.

      0
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > multiscan 17 мая 2017, 16:27

      Об этом ещё давно была новость, что планируют сменить название и ищут альтернативный стадион.

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 15 мая 2017, 20:09

      Все верно! Для премьер-лиги необходимо иметь финансирование и стадион. Не нужны бомжи в высшем дивизионе

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 20:05

      Пока не будет прозрачности в лицензировании и других сторонах нашего футбола , футбола в стране не будет ! Что за бардак , если ген.директор не знает почему не дали лицензию ! Опять денег кто-то хочет ?

      1
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 15 мая 2017, 20:00

      Это ответка фк Тосно,за то,что они свинтак нагнули )))

      0
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 15 мая 2017, 19:46

      на Петровиче играйте

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Genchik92 15 мая 2017, 20:02

      А «Зенит» где играть будет?

      0
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > Freyk 15 мая 2017, 20:18

      На Санкт-Петербурге

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 мая 2017, 19:46

      да рука масквы хуле..

      забыл.)))))))))

      1
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