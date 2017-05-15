Гендиректор «Тосно»: «Видимо, не дали лицензию из-за того, что у нас нет стадиона»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что не знает причины отказа отдела лицензирования РФС в выдаче лицензии клубу на сезон 2017/18. Напомним, сегодня стало известно, что заявка «Тосно» была отклонена.

«Я не знаю почему, мне не сказали. Видимо, из-за того, что у нас нет стадиона. Стадион в Великом Новгороде имеет только вторую категорию, а нам нужна первая. Я обращаюсь в РФС и РФПЛ за разрешением играть в Великом Новгороде, но пока мне его не дают», – сказал функционер.

«Тосно» получил путевку в Премьер-лигу, гарантировав себе вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ текущего сезона.