Парфенов: «Тосно» с радостью будет и дальше играть в Новгороде»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов считает, что победный матч со «СКА-Хабаровск» в рамках 37-го тура первенства ФНЛ (3:1) подвел итог всего сезона для его команды. Напомним, команда «Тосно» заранее обеспечила себе выход в Премьер-лигу на следующий сезон.

– Интересная игра, быстро пропустили гол, но не повесили голову. В первом тайме управляли игрой, отыграли мяч. Во втором была равная игра, использовали свои моменты. Нужно было поблагодарить и игроков, и болельщиков, этот матч хорошо подвел небольшой итог нашего сезона.

– Что можете сказать по поводу домашнего стадиона на следующий сезон? Где бы вы хотели играть?

– Это больше вопрос к руководству. Хочется сыграть везде. Благодарю болельщиков, которые всегда с нами. Мы с радостью будем дальше играть в Новгороде, если будет такая возможность.