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    Парфенов: «Тосно» с радостью будет и дальше играть в Новгороде»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов считает, что победный матч со «СКА-Хабаровск» в рамках 37-го тура первенства ФНЛ (3:1) подвел итог всего сезона для его команды. Напомним, команда «Тосно» заранее обеспечила себе выход в Премьер-лигу на следующий сезон.

    – Интересная игра, быстро пропустили гол, но не повесили голову. В первом тайме управляли игрой, отыграли мяч. Во втором была равная игра, использовали свои моменты. Нужно было поблагодарить и игроков, и болельщиков, этот матч хорошо подвел небольшой итог нашего сезона.

    – Что можете сказать по поводу домашнего стадиона на следующий сезон? Где бы вы хотели играть?

    – Это больше вопрос к руководству. Хочется сыграть везде. Благодарю болельщиков, которые всегда с нами. Мы с радостью будем дальше играть в Новгороде, если будет такая возможность.

    Источник: ФНЛ

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    15.05.2017 09:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 мая 2017, 13:23

      да вылетят они на следующий год обратно в ФНЛ чтобы играть Новгороде а в этом году им никто не разрешит будут арендовать в Питере

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 мая 2017, 11:48

      Интересно будет посмотреть на дебют Тосно!!!!!! Удачи,что сказать

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 15 мая 2017, 10:09

      Два новых стадиона в одной губернии наш российский бюджет одновременно не потянет...
      Дайте хоть Крестовский досдать, а уж потом и про ваш можно будет подумать...
      Только узнайте,когда у "Вали- стакан" выходной, чтоб она заложила первый камень в фундамент и звоните...
      Лет через десять будет вам новый стадион... С раздвижными трибунами и откидывающейся крышей, как на мультиварке)))

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 мая 2017, 09:49

      Команда без города, города без денег, футбол прёт, мы жа территория спорта. Заметьте, территория, а не цивилизованное государство.

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