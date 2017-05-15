Парфенов: «Тосно» с радостью будет и дальше играть в Новгороде»

да вылетят они на следующий год обратно в ФНЛ чтобы играть Новгороде а в этом году им никто не разрешит будут арендовать в Питере
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов считает, что победный матч со «СКА-Хабаровск» в рамках 37-го тура первенства ФНЛ (3:1) подвел итог всего сезона для его команды. Напомним, команда «Тосно» заранее обеспечила себе выход в Премьер-лигу на следующий сезон.
– Интересная игра, быстро пропустили гол, но не повесили голову. В первом тайме управляли игрой, отыграли мяч. Во втором была равная игра, использовали свои моменты. Нужно было поблагодарить и игроков, и болельщиков, этот матч хорошо подвел небольшой итог нашего сезона.
– Что можете сказать по поводу домашнего стадиона на следующий сезон? Где бы вы хотели играть?
– Это больше вопрос к руководству. Хочется сыграть везде. Благодарю болельщиков, которые всегда с нами. Мы с радостью будем дальше играть в Новгороде, если будет такая возможность.