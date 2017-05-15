Аллегри: «Игроки «Ювентуса» решили, что они уже выиграли чемпионат»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился эмоциями после поражения в 36-м туре Серии А от «Ромы» (1:3). По мнению специалиста, его подопечные подумали, что уже стали чемпионами и потеряли концентрацию.

«Такое ощущение,что футболисты «Ювентуса» решили, что уже достаточно сделали для победы в чемпионате. Мы потеряли очки в матчах с «Аталантой» и «Торино», а теперь проиграли «Роме». Это показывает, что команда потеряла концентрацию. Это тревожный звонок для нас перед финалом Кубка Италии против «Лацио». Мы еще ничего не выиграли. Нужно идти от матча к матчу», – сказал Аллегри.

«Ювентус» опережает «Рому» на четыре очка.