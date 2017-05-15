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    Аллегри: «Игроки «Ювентуса» решили, что они уже выиграли чемпионат»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился эмоциями после поражения в 36-м туре Серии А от «Ромы» (1:3). По мнению специалиста, его подопечные подумали, что уже стали чемпионами и потеряли концентрацию.

    «Такое ощущение,что футболисты «Ювентуса» решили, что уже достаточно сделали для победы в чемпионате. Мы потеряли очки в матчах с «Аталантой» и «Торино», а теперь проиграли «Роме». Это показывает, что команда потеряла концентрацию. Это тревожный звонок для нас перед финалом Кубка Италии против «Лацио». Мы еще ничего не выиграли. Нужно идти от матча к матчу», – сказал Аллегри.

    «Ювентус» опережает «Рому» на четыре очка.

    Источник: Football Italia

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    15.05.2017 01:27
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 мая 2017, 10:18

      В Турин поеду с шокером если все профукают!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 11:07

      Рано расслабились . Или все мысли о ЛЧ , но тогда ведь можно и везде пролететь .

      0
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 15 мая 2017, 11:01

      Следующая игра с Кротоне дома...Думаю не стоит переживать...Силы пригодятся ещё на финалы КИ и самое главное ЛЧ.

      3
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 15 мая 2017, 10:22

      Да уж, так феерично пролететь на всех фронтах - надо очень постараться. Надеюсь, с Юве этого не случится. Хотя ЛЧ наверное всё-таки придется отдать...

      0
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      Рейтинг: +545

      kachan63 15 мая 2017, 09:32

      "Юве", даёшь хет-трик!!! (чемпионат, Кубок Италии и, самое главное, Лигу Чемпионов!!!)

      3
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      Рейтинг: +22

      Zweerrr 15 мая 2017, 08:33

      Главное чтоб к финалу Л.Ч. подошли в форме! Хоть и нравится Реал в этом году я за Буффона)))

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 15 мая 2017, 07:55

      Все устали . . .

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 15 мая 2017, 07:22

      не достаточно смотивировал и настроил значит

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 15 мая 2017, 06:52

      Всеми мыслями в финале ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 мая 2017, 06:49

      Ну ничего страшного-разрыв позволяет

      0
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