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  • Аллегри: «Игроки «Ювентуса» решили, что они уже выиграли чемпионат»

Аллегри: «Игроки «Ювентуса» решили, что они уже выиграли чемпионат»

15 мая 2017, 01:27
14

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился эмоциями после поражения в 36-м туре Серии А от «Ромы» (1:3). По мнению специалиста, его подопечные подумали, что уже стали чемпионами и потеряли концентрацию.

«Такое ощущение,что футболисты «Ювентуса» решили, что уже достаточно сделали для победы в чемпионате. Мы потеряли очки в матчах с «Аталантой» и «Торино», а теперь проиграли «Роме». Это показывает, что команда потеряла концентрацию. Это тревожный звонок для нас перед финалом Кубка Италии против «Лацио». Мы еще ничего не выиграли. Нужно идти от матча к матчу», – сказал Аллегри.

«Ювентус» опережает «Рому» на четыре очка.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Рома Аллегри Массимилиано
Комментарии (14)
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Mahone
1494820163
Ну ничего страшного-разрыв позволяет
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Ще Гевара
1494820378
Всеми мыслями в финале ЛЧ
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вместе с ЦСКА
1494822152
не достаточно смотивировал и настроил значит
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Аристократ Олжик
1494824129
Все устали . . .
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Zweerrr
1494826419
Главное чтоб к финалу Л.Ч. подошли в форме! Хоть и нравится Реал в этом году я за Буффона)))
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kachan63
1494829975
"Юве", даёшь хет-трик!!! (чемпионат, Кубок Италии и, самое главное, Лигу Чемпионов!!!)
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momwig_
1494832968
Да уж, так феерично пролететь на всех фронтах - надо очень постараться. Надеюсь, с Юве этого не случится. Хотя ЛЧ наверное всё-таки придется отдать...
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АнтонзаЮве
1494835299
Следующая игра с Кротоне дома...Думаю не стоит переживать...Силы пригодятся ещё на финалы КИ и самое главное ЛЧ.
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dok66
1494835647
Рано расслабились . Или все мысли о ЛЧ , но тогда ведь можно и везде пролететь .
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ItalianFootball
1494919091
В Турин поеду с шокером если все профукают!
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