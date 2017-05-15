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    Каррера: «Джикия прогрессирует, потому что он работает со мной»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре защитника красно-белых Георгия Джикии. По словам специалиста, он старается передать опыт футболисту сборной России.

    «Джикия – хороший игрок. И он становится лучше, потому что с ним работаю я (смеется). Конечно же, это шутка. Я стараюсь передать свой опыт, потому что сам играл защитником, и как защитник я знаю, как работать против нападающих. Я хорошо могу объяснить, как играть защитнику, но я также могу рассказать нападающим, как вести себя на поле и как действовать против игроков обороны соперника», – сказал итальянец в эфире канала «Матч ТВ».

    В составе «Спартака» Джикия провел семь матчей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2017 00:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 15 мая 2017, 11:30

      еще б кутепа подтянуть

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 мая 2017, 09:57

      Ты бы ещё Мудко поучил говорить... по русски.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 15 мая 2017, 09:06

      Прогресс защитников, залог надежной игры в абороне!

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 мая 2017, 06:09

      Чувство юмора классное,удачи тебе Каррера!!!!!

      8
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 15 мая 2017, 02:13

      У такого мастера грех не учится) а Жора молодец, видно что учится, и плюс он до этого и в амкаре был хорош, но щас еще лучше стал))

      6
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