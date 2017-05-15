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  • Каррера: «Джикия прогрессирует, потому что он работает со мной»

Каррера: «Джикия прогрессирует, потому что он работает со мной»

15 мая 2017, 00:39
5

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре защитника красно-белых Георгия Джикии. По словам специалиста, он старается передать опыт футболисту сборной России.

«Джикия – хороший игрок. И он становится лучше, потому что с ним работаю я (смеется). Конечно же, это шутка. Я стараюсь передать свой опыт, потому что сам играл защитником, и как защитник я знаю, как работать против нападающих. Я хорошо могу объяснить, как играть защитнику, но я также могу рассказать нападающим, как вести себя на поле и как действовать против игроков обороны соперника», – сказал итальянец в эфире канала «Матч ТВ».

В составе «Спартака» Джикия провел семь матчей.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Каррера Массимо
Комментарии (5)
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Д Альбертини
1494803616
У такого мастера грех не учится) а Жора молодец, видно что учится, и плюс он до этого и в амкаре был хорош, но щас еще лучше стал))
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Mahone
1494817788
Чувство юмора классное,удачи тебе Каррера!!!!!
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Опорник84
1494828416
Прогресс защитников, залог надежной игры в абороне!
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Дядя Серёжа
1494831423
Ты бы ещё Мудко поучил говорить... по русски.
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piligrim1986
1494837016
еще б кутепа подтянуть
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