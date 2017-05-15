Каррера: «Джикия прогрессирует, потому что он работает со мной»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре защитника красно-белых Георгия Джикии. По словам специалиста, он старается передать опыт футболисту сборной России.

«Джикия – хороший игрок. И он становится лучше, потому что с ним работаю я (смеется). Конечно же, это шутка. Я стараюсь передать свой опыт, потому что сам играл защитником, и как защитник я знаю, как работать против нападающих. Я хорошо могу объяснить, как играть защитнику, но я также могу рассказать нападающим, как вести себя на поле и как действовать против игроков обороны соперника», – сказал итальянец в эфире канала «Матч ТВ».

В составе «Спартака» Джикия провел семь матчей.