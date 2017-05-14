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  • Канунников: «Иногда «Рубин» выглядел как мальчики для битья»

Канунников: «Иногда «Рубин» выглядел как мальчики для битья»

14 мая 2017, 22:30
7

Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился эмоциями от матча 28-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:4). По словам футболиста, у него нет претензий к судейству данного матча.

– Когда счет стал 4:0 в пользу «Ростова», можно сказать, что наш соперник стал играть в свое удовольствие. К судье претензий нет. Просто во многих единоборствах игроки «Ростова» были более настырны и играли жестче, а мы иногда выглядели, как мальчики для битья. Просто была жесткая игра.

– Почему начали играть активно после четвертого пропущенного мяча?

– Повторюсь, «Ростов» играл расслабленно, в таких ситуациях психологически успокаиваешься. Если был счет был 0:0, как в начале, нам бы не дали много шансов. В оставшихся матчах будем играть на победу, биться до последнего. Да, результаты наших болельщиков не радуют, но будем стараться, чтобы они были рядом с нами.

«Рубин» находится на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Канунников Максим
Комментарии (7)
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Nerlinger
1494790865
Иногда? Да весь сезон!!!
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zico2205
1494791852
Максим все по делу сказал....Респект ему !!! Тяжело признавать что ты слабее соперника- а он смог....Думаю,что Грасия уже подумывает собирать чемоданы...Игры у Рубина вообще нет...
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DQ1
1494816872
На наших глазах рубин идёт ко дну. Нужен скорее перерыв и посмотрим в следующем сезоне что будет
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rubinovyi2
1494825605
Мда.. После двух побед решили,что поймали бога за бороду.
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FanatSerj
1494834001
Очень прилично в команду бабла вложили, хотя судя по результатам скорее не вложили, а освоили.
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vgarakh
1494834330
Слова справедливые и честные, что правда, то правда.
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