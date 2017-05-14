Канунников: «Иногда «Рубин» выглядел как мальчики для битья»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился эмоциями от матча 28-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:4). По словам футболиста, у него нет претензий к судейству данного матча.

– Когда счет стал 4:0 в пользу «Ростова», можно сказать, что наш соперник стал играть в свое удовольствие. К судье претензий нет. Просто во многих единоборствах игроки «Ростова» были более настырны и играли жестче, а мы иногда выглядели, как мальчики для битья. Просто была жесткая игра.

– Почему начали играть активно после четвертого пропущенного мяча?

– Повторюсь, «Ростов» играл расслабленно, в таких ситуациях психологически успокаиваешься. Если был счет был 0:0, как в начале, нам бы не дали много шансов. В оставшихся матчах будем играть на победу, биться до последнего. Да, результаты наших болельщиков не радуют, но будем стараться, чтобы они были рядом с нами.

«Рубин» находится на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.