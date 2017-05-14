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    Канунников: «Иногда «Рубин» выглядел как мальчики для битья»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился эмоциями от матча 28-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:4). По словам футболиста, у него нет претензий к судейству данного матча.

    – Когда счет стал 4:0 в пользу «Ростова», можно сказать, что наш соперник стал играть в свое удовольствие. К судье претензий нет. Просто во многих единоборствах игроки «Ростова» были более настырны и играли жестче, а мы иногда выглядели, как мальчики для битья. Просто была жесткая игра.

    – Почему начали играть активно после четвертого пропущенного мяча?

    – Повторюсь, «Ростов» играл расслабленно, в таких ситуациях психологически успокаиваешься. Если был счет был 0:0, как в начале, нам бы не дали много шансов. В оставшихся матчах будем играть на победу, биться до последнего. Да, результаты наших болельщиков не радуют, но будем стараться, чтобы они были рядом с нами.

    «Рубин» находится на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.05.2017 22:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 мая 2017, 10:45

      Слова справедливые и честные, что правда, то правда.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 мая 2017, 10:40

      Очень прилично в команду бабла вложили, хотя судя по результатам скорее не вложили, а освоили.

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 мая 2017, 08:20

      Мда..
      После двух побед решили,что поймали бога за бороду.

      0
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      Рейтинг: +168

      DQ1 15 мая 2017, 05:54

      На наших глазах рубин идёт ко дну. Нужен скорее перерыв и посмотрим в следующем сезоне что будет

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 14 мая 2017, 22:57

      Максим все по делу сказал....Респект ему !!! Тяжело признавать что ты слабее соперника- а он смог....Думаю,что Грасия уже подумывает собирать чемоданы...Игры у Рубина вообще нет...

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > zico2205 15 мая 2017, 00:03

      Так и у Спартака нет! А он чемпион!!!!

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 мая 2017, 22:41

      Иногда? Да весь сезон!!!

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