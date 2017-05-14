Каррера: «Сделал все, что в моих силах. За это мне и платят зарплату»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал атмосферу в коллективе одной из составляющих чемпионства красно-белых. Напомним, столичный клуб обеспечил себе первое место в текущем чемпионате России.

«Ничего не изменилось за последние дни. Думаю о матче с «Тереком», чемпионат еще не завершился. Рад, что довольны и фанаты, и руководство. Сделал все, что в моих силах. За это мне и платят зарплату. Чувствую гордость за то, что получилось с ребятами, они молодцы. Атмосфера – одна из основных составляющих. Все футболисты должны думать об общем деле. Нужно создать коллектив, в котором никто не будет завидовать другому, где все будут друзьями», – сказал специалист.

Встреча «Спартак» – «Терек» состоится 17 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.