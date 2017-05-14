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  • Каррера: «Сделал все, что в моих силах. За это мне и платят зарплату»

Каррера: «Сделал все, что в моих силах. За это мне и платят зарплату»

14 мая 2017, 21:18
20

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал атмосферу в коллективе одной из составляющих чемпионства красно-белых. Напомним, столичный клуб обеспечил себе первое место в текущем чемпионате России.

«Ничего не изменилось за последние дни. Думаю о матче с «Тереком», чемпионат еще не завершился. Рад, что довольны и фанаты, и руководство. Сделал все, что в моих силах. За это мне и платят зарплату. Чувствую гордость за то, что получилось с ребятами, они молодцы. Атмосфера – одна из основных составляющих. Все футболисты должны думать об общем деле. Нужно создать коллектив, в котором никто не будет завидовать другому, где все будут друзьями», – сказал специалист.

Встреча «Спартак» – «Терек» состоится 17 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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NEON-SM
1494786013
все благодарны тренеру
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akku
1494786558
Огромное НАШЕ КБ СПАСИБО!!!!!!!
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вместе с ЦСКА
1494786661
пусть сборную тренирует вместо черчеса
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Ветеран17
1494786861
Спасибо, Массимо! Ты сделал невозможное.
Ответить
chuvak591
1494788050
Кравчег)))
Ответить
Измайловский Кочегар
1494788217
Впечатлил, конечно. Повезло Спартаку с тренером.
Ответить
DZHEK_VOROBEY1987
1494788229
Всё по делу сказал!
Ответить
filosof sparty
1494797619
Массимо покорил Россию, и делом, и словами! Но следующий сезон будет НАМНОГО сложнее!!! Очень боюсь разочароваться...
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арейская
1494798410
Очень правильные слова и правильный настрой, если честно, то думала что Каррера это что-то временное на 2-3 матча, оказалась не права и рада этому
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OfaZavr
1494833784
Каррера молодца! Очень хорошее интервью на передаче Черданцева. Удачи и успехов!
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