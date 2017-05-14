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    Каррера: «Сделал все, что в моих силах. За это мне и платят зарплату»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал атмосферу в коллективе одной из составляющих чемпионства красно-белых. Напомним, столичный клуб обеспечил себе первое место в текущем чемпионате России.

    «Ничего не изменилось за последние дни. Думаю о матче с «Тереком», чемпионат еще не завершился. Рад, что довольны и фанаты, и руководство. Сделал все, что в моих силах. За это мне и платят зарплату. Чувствую гордость за то, что получилось с ребятами, они молодцы. Атмосфера – одна из основных составляющих. Все футболисты должны думать об общем деле. Нужно создать коллектив, в котором никто не будет завидовать другому, где все будут друзьями», – сказал специалист.

    Встреча «Спартак» – «Терек» состоится 17 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.05.2017 21:18
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 15 мая 2017, 12:10

      молодец,Массимо,слова мужика!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2017, 10:36

      Каррера молодца! Очень хорошее интервью на передаче Черданцева. Удачи и успехов!

      2
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 15 мая 2017, 02:21

      Сдержанный, корректный и в целом очень грамотный человек, Массимо. Молодец!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 мая 2017, 00:46

      Очень правильные слова и правильный настрой, если честно, то думала что Каррера это что-то временное на 2-3 матча, оказалась не права и рада этому

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 15 мая 2017, 00:33

      Массимо покорил Россию, и делом, и словами! Но следующий сезон будет НАМНОГО сложнее!!! Очень боюсь разочароваться...

      1
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 14 мая 2017, 22:29

      Прям не Массимо, а Мессия Каррера! По одному сезону судить .....

      Где сейчас Клаудио Раньери?
      Я, можно сказать, рад за Спартак, но меру то надо знать!

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz > sochi-2013 14 мая 2017, 23:50

      Где? В России!?

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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 > xColaz 15 мая 2017, 08:43

      Зенит просился

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      Рейтинг: +886

      xColaz > sochi-2013 15 мая 2017, 11:41

      Я не про то) Про знать меру. Это выражение не для русских))

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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 > xColaz 15 мая 2017, 13:37

      Это точно.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 мая 2017, 22:25

      Удачи.

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 14 мая 2017, 21:57

      Всё по делу сказал!

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 14 мая 2017, 21:56

      Впечатлил, конечно. Повезло Спартаку с тренером.

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      Рейтинг: +78

      chuvak591 14 мая 2017, 21:54

      Кравчег)))

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