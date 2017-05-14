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  • Гершкович: «Игра ЦСКА впечатляет больше, чем действия «Зенита»

Гершкович: «Игра ЦСКА впечатляет больше, чем действия «Зенита»

14 мая 2017, 11:41
8

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович оценил шансы ЦСКА и «Зенита» в борьбе за второе место чемпионате России. По мнению специалиста, армейцы в этой гонке выглядят предпочтительней.

«Ставлю ли на ЦСКА в гонке за второе место? Да, у армейцев календарь проще. Да и игра ЦСКА впечатляет больше. Да и микроклимат в клубе совсем другой. Так что, думаю, «Зениту» за этот сезон, наверное, можно будет поставить жирный минус, если он окажется только в Лиге Европе», – заявил Гершкович.

ЦСКА за два тура до окончания чемпионата идет на втором месте, опережая «Зенит» на одно очко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (8)
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_CSKA_Forever
1494753053
Так и закончат
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BAIv
1494755443
ну в этом году этого не видит только слепой, можно еще сказать что Спартак чемпион точно будет в этом году.
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Сильвербой
1494757262
Надеюсь Зенит займет законное место в ЛЧ! ЦСКА там делать нечего. Нам нужны очки в ТК, а кони со своим любимым 4-м местом ничего не принесут!
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raritet
1494758415
Однозначно, у Зенита в этом году провал. Халкуша, я все прощу, только вернись.!
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вместе с ЦСКА
1494761795
зениту не прыгнуть на 2 место с дзюбами кокоринами и Луческами да и Жулиано далеко не Халк
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Диктор
1494762345
Думаю кони больше заслуживают места в Лиге Чемпионов,нежели бомжи.
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RUSARM
1494771578
Пусть будет честно, по спортивному принципу!!
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