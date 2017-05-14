Гершкович: «Игра ЦСКА впечатляет больше, чем действия «Зенита»

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович оценил шансы ЦСКА и «Зенита» в борьбе за второе место чемпионате России. По мнению специалиста, армейцы в этой гонке выглядят предпочтительней.

«Ставлю ли на ЦСКА в гонке за второе место? Да, у армейцев календарь проще. Да и игра ЦСКА впечатляет больше. Да и микроклимат в клубе совсем другой. Так что, думаю, «Зениту» за этот сезон, наверное, можно будет поставить жирный минус, если он окажется только в Лиге Европе», – заявил Гершкович.

ЦСКА за два тура до окончания чемпионата идет на втором месте, опережая «Зенит» на одно очко.