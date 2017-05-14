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    Гершкович: «Игра ЦСКА впечатляет больше, чем действия «Зенита»

    Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович оценил шансы ЦСКА и «Зенита» в борьбе за второе место чемпионате России. По мнению специалиста, армейцы в этой гонке выглядят предпочтительней.

    «Ставлю ли на ЦСКА в гонке за второе место? Да, у армейцев календарь проще. Да и игра ЦСКА впечатляет больше. Да и микроклимат в клубе совсем другой. Так что, думаю, «Зениту» за этот сезон, наверное, можно будет поставить жирный минус, если он окажется только в Лиге Европе», – заявил Гершкович.

    ЦСКА за два тура до окончания чемпионата идет на втором месте, опережая «Зенит» на одно очко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.05.2017 11:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 14 мая 2017, 17:19

      Пусть будет честно, по спортивному принципу!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 мая 2017, 14:45

      Думаю кони больше заслуживают места в Лиге Чемпионов,нежели бомжи.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 14 мая 2017, 14:36

      зениту не прыгнуть на 2 место с дзюбами кокоринами и Луческами да и Жулиано далеко не Халк

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4024

      raritet 14 мая 2017, 13:40

      Однозначно, у Зенита в этом году провал. Халкуша, я все прощу, только вернись.!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 мая 2017, 13:21

      Надеюсь Зенит займет законное место в ЛЧ! ЦСКА там делать нечего. Нам нужны очки в ТК, а кони со своим любимым 4-м местом ничего не принесут!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > Сильвербой 14 мая 2017, 14:27

      Можно подумать зеня с такой игрой что-то принесет. Не являюсь болельщиком команд расположенных с 1 по 16 место в нашем чемпионате.

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 14 мая 2017, 12:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ну в этом году этого не видит только слепой, можно еще сказать что Спартак чемпион точно будет в этом году.

      -7
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      Рейтинг: +109

      _CSKA_Forever 14 мая 2017, 12:10

      Так и закончат

      1
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