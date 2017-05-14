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    Президент «Торино» – о Харте: «Мы не ожидали такого количества ошибок от вратаря сборной Англии, но у него были и хорошие моменты»

    Президент «Торино» Урбано Каиро поделился мнением о голкипере Джо Харте и рассказал о планах на нападающего Андреа Белотти.

    «Харт допустил несколько ошибок, особенно при выходах из ворот. Он – очень ценный вратарь. Наверное, мы не ожидали такого количества ошибок от вратаря сборной Англии, но у него были и хорошие моменты.

    Белотти? Я уже много раз говорил, что он останется как минимум на сезон. Он сделает много как для себя, так и для клуба. Следующий сезон может стать очень важным для него. Он может забить 30 голов в сезоне и поехать на чемпионат мира. Андреа – скромный парень, который желает учиться, поэтому у нас с ним отличный контакт», – приводит слова Каиро Eurosport.

    Напомним, голкипер «Манчестер Сити» Харт выступает за туринский клуб на правах годовой аренды. Ранее «Бомбардир» писал о том, что футболист может остаться в команде.

    23-летнего Белотти связывают с переходом в «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2017 00:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 14 мая 2017, 10:45

      40% написанного про Харта. 40% про Белотти.20 % туды-сюды

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 14 мая 2017, 03:11

      Харт дырявый вратарь

      0
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > simoron81 15 мая 2017, 20:42

      Чем же Харт дырявый то?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 > VReDNiY 17 мая 2017, 15:11

      Гвардиола его бы не отдавал в аренду, да и очень много ляпов у него.

      -1
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