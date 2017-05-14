Президент «Торино» – о Харте: «Мы не ожидали такого количества ошибок от вратаря сборной Англии, но у него были и хорошие моменты»

Президент «Торино» Урбано Каиро поделился мнением о голкипере Джо Харте и рассказал о планах на нападающего Андреа Белотти.

«Харт допустил несколько ошибок, особенно при выходах из ворот. Он – очень ценный вратарь. Наверное, мы не ожидали такого количества ошибок от вратаря сборной Англии, но у него были и хорошие моменты.

Белотти? Я уже много раз говорил, что он останется как минимум на сезон. Он сделает много как для себя, так и для клуба. Следующий сезон может стать очень важным для него. Он может забить 30 голов в сезоне и поехать на чемпионат мира. Андреа – скромный парень, который желает учиться, поэтому у нас с ним отличный контакт», – приводит слова Каиро Eurosport.

Напомним, голкипер «Манчестер Сити» Харт выступает за туринский клуб на правах годовой аренды. Ранее «Бомбардир» писал о том, что футболист может остаться в команде.

23-летнего Белотти связывают с переходом в «Манчестер Юнайтед» и «Милан».