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    Харт может остаться в «Торино»

    Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт может провести на правах аренды в «Торино» еще как минимум один сезон.

    Клуб из Турина обратился к манкунианцам с предложением о продлении аренды 29-летнего англичанина.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно планирует продать вратаря.

    В нынешнем розыгрыше Серии А Харт провел 29 матчей, в которых пропустил 37 голов.

    Источник: Football Italia

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    12.04.2017 13:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 12 апреля 2017, 15:57

      Я всегда считал Джо хорошим вратарем ,это безусловно ошибка Гвардиолы вот так с вызовом практически выгнать его из команды,он ведь был не просто вратарем,но одним из лидеров команды по духу.Что касается Торино это очень интересный проект, в этом сезоне на мой взгляд это одна из самых интересных команд в Италии.За ее матчами почти всегда было увлекательно наблюдать,надеюсь ,что они в следующем сезоне смогут показывать не только хорошую игру ,но и хорошие результаты и не важно с Хартом или без него,это вообще на мой взгляд был больше маркетинговый ход приглашения Джо.

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