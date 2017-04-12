Харт может остаться в «Торино»

Я всегда считал Джо хорошим вратарем ,это безусловно ошибка Гвардиолы вот так с вызовом практически выгнать его из команды,он ведь был не просто вратарем,но одним из лидеров команды по духу.Что касается Торино это очень интересный проект, в этом сезоне на мой взгляд это одна из самых интересных команд в Италии.За ее матчами почти всегда было увлекательно наблюдать,надеюсь ,что они в следующем сезоне смогут показывать не только хорошую игру ,но и хорошие результаты и не важно с Хартом или без него,это вообще на мой взгляд был больше маркетинговый ход приглашения Джо.
Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт может провести на правах аренды в «Торино» еще как минимум один сезон.
Клуб из Турина обратился к манкунианцам с предложением о продлении аренды 29-летнего англичанина.
Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно планирует продать вратаря.
В нынешнем розыгрыше Серии А Харт провел 29 матчей, в которых пропустил 37 голов.