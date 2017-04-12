Харт может остаться в «Торино»

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт может провести на правах аренды в «Торино» еще как минимум один сезон.

Клуб из Турина обратился к манкунианцам с предложением о продлении аренды 29-летнего англичанина.

Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно планирует продать вратаря.

В нынешнем розыгрыше Серии А Харт провел 29 матчей, в которых пропустил 37 голов.