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  • Селихов заявил, что хотел бы сыграть в Лиге чемпионов с «ПСЖ» и «Баварией»

Селихов заявил, что хотел бы сыграть в Лиге чемпионов с «ПСЖ» и «Баварией»

13 мая 2017, 22:49
12

Голкипер «Спартака» Александр Селихов отметил, что хотел бы получить в соперники по групповому этапу Лиги чемпионов какого-нибудь гранда. По словам стража ворот, это, к примеру, могли бы быть «ПСЖ» и «Бавария».

«С кем хочется сыграть в Лиге чемпионов? С «Астаной»… Нет, с «ПСЖ». И с «Баварией». А вообще, мне без разницы. Если говорить в целом, то хотелось бы сыграть с каким-нибудь грандом», – заявил Селихов в эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, красно-белые при жеребьевке группового раунда будут в первой корзине.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Спартак ПСЖ Бавария Селихов Александр
Комментарии (12)
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Спартач_навсегда
1494705476
Хотелось бы 2 проходимых соперников и 1 топа типа Борруссии,или Тотэнхэма,Монако,Милана,Интера,Севильи
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Супермачо
1494707629
С "Баварией" лучше не надо, неудобный соперник.
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XaXatyn
1494708785
Меня пугают желание игроков Спартака при выборе себе соперников !
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GeorgeXIII
1494713878
Сыграет, молодой ж ещё
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Nahabinec
1494721251
Как по мне , он по сильнее Темы будет, так что может и сыграет,но это решать только Каррере
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Alex ostrov
1494743777
Хотел бы сыграть, а к сожалению просидит на лавке
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Rainbringer
1494924480
Сразу видно, что нет опыта в ЛЧ. Даже правил турнира ещё не знает, а уже играть с кем-то собрался... На Баварию Спартак никак не попадёт на групповом раунде.
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