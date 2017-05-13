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    Селихов заявил, что хотел бы сыграть в Лиге чемпионов с «ПСЖ» и «Баварией»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов отметил, что хотел бы получить в соперники по групповому этапу Лиги чемпионов какого-нибудь гранда. По словам стража ворот, это, к примеру, могли бы быть «ПСЖ» и «Бавария».

    «С кем хочется сыграть в Лиге чемпионов? С «Астаной»… Нет, с «ПСЖ». И с «Баварией». А вообще, мне без разницы. Если говорить в целом, то хотелось бы сыграть с каким-нибудь грандом», – заявил Селихов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Напомним, красно-белые при жеребьевке группового раунда будут в первой корзине.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2017 22:49
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 16 мая 2017, 11:48

      Сразу видно, что нет опыта в ЛЧ. Даже правил турнира ещё не знает, а уже играть с кем-то собрался... На Баварию Спартак никак не попадёт на групповом раунде.

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 14 мая 2017, 09:36

      Хотел бы сыграть, а к сожалению просидит на лавке

      0
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      Рейтинг: +52

      Nahabinec 14 мая 2017, 03:20

      Как по мне , он по сильнее Темы будет, так что может и сыграет,но это решать только Каррере

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 14 мая 2017, 01:17

      Сыграет, молодой ж ещё

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 13 мая 2017, 23:53

      Меня пугают желание игроков Спартака при выборе себе соперников !

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > XaXatyn 14 мая 2017, 01:08

      В основном молодежь языком треплется. На эмоциях после чемпионства. С другой стороны, волков бояться - в лес не ходить.

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 13 мая 2017, 23:33

      С "Баварией" лучше не надо, неудобный соперник.

      0
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 13 мая 2017, 22:57

      Хотелось бы 2 проходимых соперников и 1 топа типа Борруссии,или Тотэнхэма,Монако,Милана,Интера,Севильи

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Спартач_навсегда 14 мая 2017, 03:00

      Кто для Спартака проводимый соперник в ЛЧ ?

      0
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      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan > klifS 14 мая 2017, 05:07

      Смешной ты, а Реал и Атлетико ты считаешь проходимыми для Спартака?)

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Red-Green_fan 14 мая 2017, 05:18

      Реал проходили,
      Вы что, позабыли?

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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > Спартач_навсегда 16 мая 2017, 11:50

      Монако будет посеян в 1-ой корзине, как и Спартак, поэтому на них никак не попасть. Милан и Интер пролетают мимо ЛЧ в очередной раз, да и вообще мимо еврокубков возможно.

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