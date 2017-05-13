Селихов заявил, что хотел бы сыграть в Лиге чемпионов с «ПСЖ» и «Баварией»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов отметил, что хотел бы получить в соперники по групповому этапу Лиги чемпионов какого-нибудь гранда. По словам стража ворот, это, к примеру, могли бы быть «ПСЖ» и «Бавария».

«С кем хочется сыграть в Лиге чемпионов? С «Астаной»… Нет, с «ПСЖ». И с «Баварией». А вообще, мне без разницы. Если говорить в целом, то хотелось бы сыграть с каким-нибудь грандом», – заявил Селихов в эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, красно-белые при жеребьевке группового раунда будут в первой корзине.