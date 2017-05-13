Дзюба: «Потерю шансов на чемпионство «Зенит» воспринял тяжело, ведь у нас одна цель – первое место»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отметил, что петербуржцы нелегко пережили поражение от «Терека» (0:1) в 27-м туре, лишившее их шансов на продолжение борьбы за чемпионство. После неудачи в матче с грозненцами сине-бело-голубые отстали от лидирующего «Спартака» не недосягаемое количество очков, обеспечив красно-белым титул победителя Премьер-лиги.

«Потерю шансов на первое место восприняли тяжело. У нас одна цель – первое место. Тяжело, когда понимаешь, что чемпион уже другой. Сейчас не все зависит от нас и в борьбе за место в Лиге чемпионов – вдвойне неприятно. Хочется уже как можно скорее сыграть все матчи, чтобы не считать и не думать об этом.

Нужно выигрывать свои матчи и ждать, чтобы соперники отняли очки у ЦСКА. Нам сейчас некуда отступать, нужно попасть в Лигу чемпионов», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Наш футбол».

За два тура до финиша первенства «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от ЦСКА на одно очко.