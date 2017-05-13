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    Дзюба: «Потерю шансов на чемпионство «Зенит» воспринял тяжело, ведь у нас одна цель – первое место»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отметил, что петербуржцы нелегко пережили поражение от «Терека» (0:1) в 27-м туре, лишившее их шансов на продолжение борьбы за чемпионство. После неудачи в матче с грозненцами сине-бело-голубые отстали от лидирующего «Спартака» не недосягаемое количество очков, обеспечив красно-белым титул победителя Премьер-лиги.

    «Потерю шансов на первое место восприняли тяжело. У нас одна цель – первое место. Тяжело, когда понимаешь, что чемпион уже другой. Сейчас не все зависит от нас и в борьбе за место в Лиге чемпионов – вдвойне неприятно. Хочется уже как можно скорее сыграть все матчи, чтобы не считать и не думать об этом.

    Нужно выигрывать свои матчи и ждать, чтобы соперники отняли очки у ЦСКА. Нам сейчас некуда отступать, нужно попасть в Лигу чемпионов», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Наш футбол».

    За два тура до финиша первенства «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от ЦСКА на одно очко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2017 22:41
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +546

      avera 14 мая 2017, 17:42

      Пора возвращаться в Спартак. Хотя вместе с ним Спартак мог и
      не стать Чемпионом - уж очень гонора много.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 14 мая 2017, 17:16

      У ваших игрочишек был шанс - и вы сами его профукали. ЛЕ ваш удел.

      -1
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      Рейтинг: +8019

      nik55 14 мая 2017, 11:18

      Дзюба---очень скоро будешь жалеть что ушел из Спартака

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 14 мая 2017, 10:11

      Групповой этап Лиги Европы-удел Зенита на сегодня с вашей игрой.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 14 мая 2017, 10:07

      Вот как в жизни бывает,а если бы раньше пальцы не гнул,мог бы в среду со Спартаком выйти в золотых майках и кубок над головой поднять,а теперь вот сиди и анализируй свои поступки дубина продажная.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2017, 09:36

      Падение с Зенитом будет долгим!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 мая 2017, 08:41

      Пока это длинно язычное овно в вашей команде-вы не то что чемпионами не станете,вы второй год мимо ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ пролетите.

      5
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      Рейтинг: +2697

      turist82 14 мая 2017, 06:33

      Так ему и надо! Поделом! Пусть никогда он теперь не станет чемпионом, и будет неудачником во всем. За предательство

      10
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > turist82 14 мая 2017, 09:28

      Предал что и когда? Вы же сами его "заездили" по арендам. Парню сделали предложение - он его принял. То, что он в ваш адрес иногда нелицеприятное болтает - так это я думаю он от обидки, что ему в спаме так и не дали шанса закрепиться... Его нужно понять и ..... Сколько таких болтается по просторам нашего футбола, и не только спамовских...

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > BarStep 14 мая 2017, 09:46

      Можно уйти как человек, сохранив уважение болельщиков прошлой команды и заслужив уважение новых, а можно как дзюба - нагадить в душу, и поливать грязью. Тихонов тоже в других командах играл, но своим он был для всех всегда. Вот это человек. А дзюба - гнилая мелкая душонка..игрочишка одно слово

      4
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > BarStep 14 мая 2017, 17:16

      а кто себя звездой возомнил и стал у федуна заоблачных контрактов требовать??? при чем тут аренды? возомнила себя деревяшка матёрым бревном,которое лесоруб фудун накуй послал

      0
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 14 мая 2017, 06:05

      Дзюба как нап конечно норм, но как человек полное овно

      5
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 14 мая 2017, 04:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надо играть было, зачем мясному дну проиграли ??? Ладно что сейчас говорить, в следующем сезоне теперь, всё равно болеем за вас, Зенит навсегда ! Россияне с вами !

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Zubo 14 мая 2017, 06:34

      Я россиянин и я презираю зенит ) говори за себя

      13
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      Рейтинг: +2726

      a_who > Zubo 14 мая 2017, 09:01

      Не слишком громко за всех то ?

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