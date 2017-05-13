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  • Дзюба: «Потерю шансов на чемпионство «Зенит» воспринял тяжело, ведь у нас одна цель – первое место»

Дзюба: «Потерю шансов на чемпионство «Зенит» воспринял тяжело, ведь у нас одна цель – первое место»

13 мая 2017, 22:41
26

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отметил, что петербуржцы нелегко пережили поражение от «Терека» (0:1) в 27-м туре, лишившее их шансов на продолжение борьбы за чемпионство. После неудачи в матче с грозненцами сине-бело-голубые отстали от лидирующего «Спартака» не недосягаемое количество очков, обеспечив красно-белым титул победителя Премьер-лиги.

«Потерю шансов на первое место восприняли тяжело. У нас одна цель – первое место. Тяжело, когда понимаешь, что чемпион уже другой. Сейчас не все зависит от нас и в борьбе за место в Лиге чемпионов – вдвойне неприятно. Хочется уже как можно скорее сыграть все матчи, чтобы не считать и не думать об этом.

Нужно выигрывать свои матчи и ждать, чтобы соперники отняли очки у ЦСКА. Нам сейчас некуда отступать, нужно попасть в Лигу чемпионов», – сказал Дзюба в эфире телеканала «Наш футбол».

За два тура до финиша первенства «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от ЦСКА на одно очко.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (26)
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De_Frenki
1494705019
потеря 2 места будет еще тяжелей...
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RedWhiteFans2
1494706125
У тебя первое место словоблуд может быть только в компании Петросяна, в футболе ты полено , которое читают начинающие футболисты. Иуда.
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Snerg
1494707848
дзюба ты петух--- не отвечающий за свои слова! ты пошел за титулами? оказался лохом... сочувствую питерским болелам... пока это гнида у вас , вам не стать чемпионами! смейтесь сейчас ,потом я напомню о своих словах
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serppion
1494716797
Привыкай, Тёма, к тяжестям жизни. Хрен тебе, а не чемпионство с мировым господством!
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BuenosArgentina
1494724162
Ничего, держитесь Россия с вами !!! Все ждут от вас великих побед !!! Великий город , великая команда. Зенит - чемпион, мы с вами !
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Zubo
1494724480
Надо играть было, зачем мясному дну проиграли ??? Ладно что сейчас говорить, в следующем сезоне теперь, всё равно болеем за вас, Зенит навсегда ! Россияне с вами !
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Мясной Упырь
1494731142
Дзюба как нап конечно норм, но как человек полное овно
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turist82
1494732837
Так ему и надо! Поделом! Пусть никогда он теперь не станет чемпионом, и будет неудачником во всем. За предательство
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Диктор
1494740471
Пока это длинно язычное овно в вашей команде-вы не то что чемпионами не станете,вы второй год мимо ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ пролетите.
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DZHEK_VOROBEY1987
1494745673
Вот как в жизни бывает,а если бы раньше пальцы не гнул,мог бы в среду со Спартаком выйти в золотых майках и кубок над головой поднять,а теперь вот сиди и анализируй свои поступки дубина продажная.
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