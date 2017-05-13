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  • Дзюба: «Любой форвард – зависимый футболист. Чем больше на меня играют партнеры, тем мне комфортнее»

Дзюба: «Любой форвард – зависимый футболист. Чем больше на меня играют партнеры, тем мне комфортнее»

13 мая 2017, 20:59
7

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поблагодарил своих партнеров, которые помогли ему оформить дубль в матче 28-го тура с «Крыльями Советов» (3:1). Также игрок не смог толком назвать причину, почему сине-бело-голубые сбавили обороты во втором тайме встречи с самарцами.

«Почему сбавили обороты? Трудно сказать. Может быть, какая-то психология – все-таки выигрывали со счетом 3:0 после первого тайма. Вместо того чтобы увеличить преимущество, мы пропускаем. В этом наша беда – начинаем медленно играть. Первый тайм более показателен, создавали много моментов, Лория их уже выручать начал. В любом случае победа есть победа.

Удивил ли меня быстрый гол, и была ли это наигранная комбинация? Не наигранная. Мы всегда стараемся забить быстро, стараемся открываться, и иногда это проходит. Я благодарен партнерам – они сделали голы. Любой нападающий – зависимый футболист. Чем больше они на меня играют, тем мне комфортнее», – сказал Дзюба.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (7)
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Добрый Бобер
1494701240
Артём, у тебя там где-то "ромбик" чемпионский... протух.
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MDAR
1494701780
Дзюба чемпион.....
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евгений сергеевичч
1494707274
Чем больше на тебя играют партнёры тем не комфортнее им
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Snerg
1494707975
Любой форвард !ключевые слова!ты----- полено , а не форвард..
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DemSerg
1494771238
Игрочишка, форвард - это Бензема. А ты так, пенек на поле.
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