Дзюба: «Любой форвард – зависимый футболист. Чем больше на меня играют партнеры, тем мне комфортнее»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поблагодарил своих партнеров, которые помогли ему оформить дубль в матче 28-го тура с «Крыльями Советов» (3:1). Также игрок не смог толком назвать причину, почему сине-бело-голубые сбавили обороты во втором тайме встречи с самарцами.

«Почему сбавили обороты? Трудно сказать. Может быть, какая-то психология – все-таки выигрывали со счетом 3:0 после первого тайма. Вместо того чтобы увеличить преимущество, мы пропускаем. В этом наша беда – начинаем медленно играть. Первый тайм более показателен, создавали много моментов, Лория их уже выручать начал. В любом случае победа есть победа.

Удивил ли меня быстрый гол, и была ли это наигранная комбинация? Не наигранная. Мы всегда стараемся забить быстро, стараемся открываться, и иногда это проходит. Я благодарен партнерам – они сделали голы. Любой нападающий – зависимый футболист. Чем больше они на меня играют, тем мне комфортнее», – сказал Дзюба.