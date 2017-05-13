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    Дзюба: «Любой форвард – зависимый футболист. Чем больше на меня играют партнеры, тем мне комфортнее»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поблагодарил своих партнеров, которые помогли ему оформить дубль в матче 28-го тура с «Крыльями Советов» (3:1). Также игрок не смог толком назвать причину, почему сине-бело-голубые сбавили обороты во втором тайме встречи с самарцами.

    «Почему сбавили обороты? Трудно сказать. Может быть, какая-то психология – все-таки выигрывали со счетом 3:0 после первого тайма. Вместо того чтобы увеличить преимущество, мы пропускаем. В этом наша беда – начинаем медленно играть. Первый тайм более показателен, создавали много моментов, Лория их уже выручать начал. В любом случае победа есть победа.

    Удивил ли меня быстрый гол, и была ли это наигранная комбинация? Не наигранная. Мы всегда стараемся забить быстро, стараемся открываться, и иногда это проходит. Я благодарен партнерам – они сделали голы. Любой нападающий – зависимый футболист. Чем больше они на меня играют, тем мне комфортнее», – сказал Дзюба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    13.05.2017 20:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 14 мая 2017, 17:13

      Игрочишка, форвард - это Бензема. А ты так, пенек на поле.

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 13 мая 2017, 23:39

      Любой форвард !ключевые слова!ты----- полено , а не форвард..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 13 мая 2017, 23:27

      Чем больше на тебя играют партнёры тем не комфортнее им

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 13 мая 2017, 21:56

      Дзюба чемпион.....

      2
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 13 мая 2017, 21:47

      Артём, у тебя там где-то "ромбик" чемпионский... протух.

      2
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      Рейтинг: +1897

      Aston > Добрый Бобер 13 мая 2017, 22:11

      Что-то никто его вопрос про трофеи не добивает (

      1
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      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > Aston 14 мая 2017, 13:24

      Был чванлив Артём, как бонза,
      И болтлив - не рассказать!
      Получил Иуда бронзу,
      Всё, что смог завоевать.

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