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    Де Лаурентис: «Продление контракта с Мертенсом находится на завершающей стадии»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о продлении контрактов с нападающим Дрисом Мертенсом и главный тренером Маурицио Сарри.

    «В этом случае все зависит от игрока. Продление контракта находится на завершающей стадии, его представители скоро приедут в Италию и мы продлим соглашение. Что касается Сарри, то прошлым летом он получил существенную прибавку к зарплате. Когда срок его контракта подойдет к завершению, мы возьмем во внимание количество выигранных кубков и выходов в финал, после чего примем решение», – сказал Лаурентис.

    В нынешнем сезоне 30-летний Мертенс забил 30 голов и отдал 13 результативных передач в 43-х матчах. После 35-ти туров Серии А неаполитанская команда занимает третье место в турнирной таблице.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    13.05.2017 20:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 14 мая 2017, 10:54

      Слыхал я про 25 лямов отступных. Маловато.

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