Де Лаурентис: «Продление контракта с Мертенсом находится на завершающей стадии»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о продлении контрактов с нападающим Дрисом Мертенсом и главный тренером Маурицио Сарри.

«В этом случае все зависит от игрока. Продление контракта находится на завершающей стадии, его представители скоро приедут в Италию и мы продлим соглашение. Что касается Сарри, то прошлым летом он получил существенную прибавку к зарплате. Когда срок его контракта подойдет к завершению, мы возьмем во внимание количество выигранных кубков и выходов в финал, после чего примем решение», – сказал Лаурентис.

В нынешнем сезоне 30-летний Мертенс забил 30 голов и отдал 13 результативных передач в 43-х матчах. После 35-ти туров Серии А неаполитанская команда занимает третье место в турнирной таблице.