Дзюба: «За две игры я вряд ли догоню Смолова в списке бомбардиров»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, отметившийся дублем в поединке 28-го тура РПФЛ с «Крыльями Советов» (3:1), заявил, что ему вряд ли удастся догнать форварда «Краснодара» Федора Смолова в споре за звание лучшего бомбардира Премьер-лиги.

На сегодняшний день в активе футболиста «быков» 15 голов. На счету игрока сине-бело-голубых – на три забитых мяча меньше.

«Не задумался ли я после матча с «Крыльями Советов» о том, чтобы догнать Смолова в списке бомбардиров? В Премьер-лиге трудно забить столько за две игры, чтобы его догнать. Хотелось сегодня хотя бы хет-трик сделать, но, к сожалению, во втором тайме мы сбавили обороты. Мы атаковали не так агрессивно и опасно. И уже Андрюхе Луневу пришлось попотеть прилично. Самое главное – три очка», – сказал Дзюба.