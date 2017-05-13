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    Дзюба: «За две игры я вряд ли догоню Смолова в списке бомбардиров»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, отметившийся дублем в поединке 28-го тура РПФЛ с «Крыльями Советов» (3:1), заявил, что ему вряд ли удастся догнать форварда «Краснодара» Федора Смолова в споре за звание лучшего бомбардира Премьер-лиги.

    На сегодняшний день в активе футболиста «быков» 15 голов. На счету игрока сине-бело-голубых – на три забитых мяча меньше.

    «Не задумался ли я после матча с «Крыльями Советов» о том, чтобы догнать Смолова в списке бомбардиров? В Премьер-лиге трудно забить столько за две игры, чтобы его догнать. Хотелось сегодня хотя бы хет-трик сделать, но, к сожалению, во втором тайме мы сбавили обороты. Мы атаковали не так агрессивно и опасно. И уже Андрюхе Луневу пришлось попотеть прилично. Самое главное – три очка», – сказал Дзюба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2017 19:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 14 мая 2017, 17:13

      Игочишка теперь капиташка очевидность)))

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 14 мая 2017, 10:56

      Спасибо,Кэп!

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 мая 2017, 22:25

      Балаболку опять прорвало. Знал бы он, что каждое его интервью - это незабитый им гол, наверное, и стал бы чемпионом )

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 13 мая 2017, 20:43

      это понятно, впереди локомотив и краснодар, вообще 1 сложно будет забить, это не с аутсайдером играть

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