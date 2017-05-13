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  • Дзюба: «За две игры я вряд ли догоню Смолова в списке бомбардиров»

Дзюба: «За две игры я вряд ли догоню Смолова в списке бомбардиров»

13 мая 2017, 19:32
4

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, отметившийся дублем в поединке 28-го тура РПФЛ с «Крыльями Советов» (3:1), заявил, что ему вряд ли удастся догнать форварда «Краснодара» Федора Смолова в споре за звание лучшего бомбардира Премьер-лиги.

На сегодняшний день в активе футболиста «быков» 15 голов. На счету игрока сине-бело-голубых – на три забитых мяча меньше.

«Не задумался ли я после матча с «Крыльями Советов» о том, чтобы догнать Смолова в списке бомбардиров? В Премьер-лиге трудно забить столько за две игры, чтобы его догнать. Хотелось сегодня хотя бы хет-трик сделать, но, к сожалению, во втором тайме мы сбавили обороты. Мы атаковали не так агрессивно и опасно. И уже Андрюхе Луневу пришлось попотеть прилично. Самое главное – три очка», – сказал Дзюба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Дзюба Артем Смолов Федор
Комментарии (4)
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NEON-SM
1494697432
это понятно, впереди локомотив и краснодар, вообще 1 сложно будет забить, это не с аутсайдером играть
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APchelov
1494703556
Балаболку опять прорвало. Знал бы он, что каждое его интервью - это незабитый им гол, наверное, и стал бы чемпионом )
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ItalianFootball
1494748596
Спасибо,Кэп!
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DemSerg
1494771188
Игочишка теперь капиташка очевидность)))
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