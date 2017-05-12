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    Кирьяков: «Это уже какая-то тенденция с этим судьей, который постоянно ставит пенальти в наши ворота»

    Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в матче 28-го тура РФПЛ. Специалист раскритиковал работу главного арбитра Владимира Сельдякова.

    «Чересчур много ошибок допускали, когда овладевали мячом, не могли им распорядиться, и был технический брак в приеме мяча, когда игроки ЦСКА, особенно в первом тайме, нас успевали накрывать. Мы действовали достаточно медленно и недостаточно агрессивно боролись впереди за мяч.

    Что касается пенальти, то надо посмотреть, но это уже какая-то тенденция с этим судьей, который постоянно ставит пенальти в наши ворота. После «Оренбурга» я сказал, что не хочу, чтобы этот судья судил в Премьер-лиге. Могу только подписаться под своими словами. Игра шла до пенальти. Если бы мы продержались первый тайм, то имели бы определенные шансы во втором.

    У ЦСКА уровень игроков достаточно приличный, и нам было тяжело против них играть. Сейчас такая ситуация, что мы должны знать результаты завтрашних матчей и сделать все для того, чтобы набрать максимальное количество очков в двух последних матчах дома.

    У Габулова (был заменен на 46-й минуте – прим. «Бомбардира») были определенные проблемы с коленом. Штаб медицинский будет работать над этим. Надеюсь, что к игре с «Амкаром» он будет здоров. Матчи с «Амкаром» и «Спартаком» — решающие. Играем дома перед своими болельщиками и постараемся набрать максимальное количество очков», – сказал специалист.

    Тульский клуб занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.05.2017 22:05
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +388

      R015RK 14 мая 2017, 22:49

      Какой ты тренер, если ноешь постоянно. Брось тренерство свое, это не твое

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 13 мая 2017, 13:28

      надо самим падать в чужой штрафной...., для того надо хотя бы дойти до чужой штрафной с мячем.....

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 13 мая 2017, 11:56

      Ну что за гадёныш этот Кирьяков !! - довёл команду до вылета в ФНЛ , проиграли по всем статьям ЦСКА , не видит 100 % пенальти !! - и всё время все кругом виноваты !! - бездарь ты , был и есть , надеюсь скоро выгонят и забудут как звали .

      1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 13 мая 2017, 11:07

      Кирьяков! Не считайте себя умнее других!
      100000000000% пенальти!
      Безо всяких разговоров!
      Игрок Арсенала срубает сзади Чалова и бьёт в голеностоп в своей штрафной площадке!!!
      Арбитр встречи Сельдяков ПРАВИЛЬНО оценил нарушение и поставил ПЕНАЛЬ в ворота Арсенала!
      Все претензии не к арбитру, а к игроку Арсенала!
      Какого РОЖНА он сбивает Чалова, когда в этом не было никакой необходимости!
      Чалов, спиной к воротам, принимал мяч, и хотел его отдать другому игроку ЦСКА, но не успел его обработать, как его сзади СРУБАЕТ игрок Арсенала!
      Этому игроку надо тренеру НАКАЧАТЬ, чтоб дурака не валял на поле!!!
      По вине игрока Арсенала назначили пенальти, а Кирьяков валит на арбитра!
      Так играть Арсеналу и чудить в своей штрафной НЕЛЬЗЯ!
      Кирьякову надо наказать игрока за безобразную игру.
      Он подвёл команду.
      Арбитр встречи верно поставил пенальти в ворота Арсенала!

      2
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      Рейтинг: +160

      виктоша 13 мая 2017, 08:02

      Не реви, еще не все потеряно.

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov > виктоша 13 мая 2017, 11:09

      Когда ВСЁ потеряно и РЁВ уже не поможет!!!
      Арсенал! Выходи строится по одному!
      Свистать всех ВНИЗ - в ФНЛ!
      Как играли, так и ЗАГРЕМЕЛИ под фанфары!!!

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 мая 2017, 07:30

      Опять Кирьяков ноет. Пусть сначала посмотрит запись и удостоверится, что пеналь 100%-й!

      2
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 13 мая 2017, 02:59

      Безхребетные

      0
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      Рейтинг: +33

      fox_115 13 мая 2017, 00:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кони и бомжи молчите пенальти врятлм был просто вас тянут да вы не тянете одни у 8х выиграть не могут другие без 11 метров играть не могут вот поэтому мне не интересен наш чемпионат а кони и бомжи ваше м есть в Фнл еле оттуда при СССР вышли но лучше играть не стали

      -6
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      Рейтинг: +192

      LINED > fox_115 13 мая 2017, 03:29

      У ЦСКА в этом сезоне бил пенальти три-четыре раза, да и смысл тянуть одновремнно зенит и ЦСКА? Краснодар все равно по очкам не догонит уже

      2
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 > LINED 13 мая 2017, 09:18

      Ну у других ребят просто сразу же включается режим дебилов , которые в 100% нарушениях видят ошибку судьи.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 мая 2017, 00:24

      Киря пора в ФНЛ

      1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 13 мая 2017, 00:03

      Ну началось...пенальти был, лучше, чем на судьи "гнать", объясни своим игрокам, что в штрафной играть нужно предельно аккуратно.

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