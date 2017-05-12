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  • Кирьяков: «Это уже какая-то тенденция с этим судьей, который постоянно ставит пенальти в наши ворота»

Кирьяков: «Это уже какая-то тенденция с этим судьей, который постоянно ставит пенальти в наши ворота»

12 мая 2017, 22:05
21

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в матче 28-го тура РФПЛ. Специалист раскритиковал работу главного арбитра Владимира Сельдякова.

«Чересчур много ошибок допускали, когда овладевали мячом, не могли им распорядиться, и был технический брак в приеме мяча, когда игроки ЦСКА, особенно в первом тайме, нас успевали накрывать. Мы действовали достаточно медленно и недостаточно агрессивно боролись впереди за мяч.

Что касается пенальти, то надо посмотреть, но это уже какая-то тенденция с этим судьей, который постоянно ставит пенальти в наши ворота. После «Оренбурга» я сказал, что не хочу, чтобы этот судья судил в Премьер-лиге. Могу только подписаться под своими словами. Игра шла до пенальти. Если бы мы продержались первый тайм, то имели бы определенные шансы во втором.

У ЦСКА уровень игроков достаточно приличный, и нам было тяжело против них играть. Сейчас такая ситуация, что мы должны знать результаты завтрашних матчей и сделать все для того, чтобы набрать максимальное количество очков в двух последних матчах дома.

У Габулова (был заменен на 46-й минуте – прим. «Бомбардира») были определенные проблемы с коленом. Штаб медицинский будет работать над этим. Надеюсь, что к игре с «Амкаром» он будет здоров. Матчи с «Амкаром» и «Спартаком» — решающие. Играем дома перед своими болельщиками и постараемся набрать максимальное количество очков», – сказал специалист.

Тульский клуб занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Кирьяков Сергей
Комментарии (21)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Eds
1494617841
Плохому танцору всегда яйца мешают... Плохому тренеру - судьи...
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RadmirkaMin
1494619226
Там был 100% пенальти, так что нечего жаловаться как всегда!
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CSKA471
1494619919
Пенальи был
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GammiD
1494621202
По мне такие ставить пенальти нельзя, да был контакт, но не такой что бы игрок потерял мяч и упал да и стоял он спиной к воротам и потенциально момент не опасный был. Не футбол а балет Какой то устроили...
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zagrizlik
1494623037
Ну началось...пенальти был, лучше, чем на судьи "гнать", объясни своим игрокам, что в штрафной играть нужно предельно аккуратно.
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Garrincha58
1494624253
Киря пора в ФНЛ
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fox_115
1494625793
Кони и бомжи молчите пенальти врятлм был просто вас тянут да вы не тянете одни у 8х выиграть не могут другие без 11 метров играть не могут вот поэтому мне не интересен наш чемпионат а кони и бомжи ваше м есть в Фнл еле оттуда при СССР вышли но лучше играть не стали
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Serjoga
1494649820
Опять Кирьяков ноет. Пусть сначала посмотрит запись и удостоверится, что пеналь 100%-й!
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Popularov
1494662856
Кирьяков! Не считайте себя умнее других! 100000000000% пенальти! Безо всяких разговоров! Игрок Арсенала срубает сзади Чалова и бьёт в голеностоп в своей штрафной площадке!!! Арбитр встречи Сельдяков ПРАВИЛЬНО оценил нарушение и поставил ПЕНАЛЬ в ворота Арсенала! Все претензии не к арбитру, а к игроку Арсенала! Какого РОЖНА он сбивает Чалова, когда в этом не было никакой необходимости! Чалов, спиной к воротам, принимал мяч, и хотел его отдать другому игроку ЦСКА, но не успел его обработать, как его сзади СРУБАЕТ игрок Арсенала! Этому игроку надо тренеру НАКАЧАТЬ, чтоб дурака не валял на поле!!! По вине игрока Арсенала назначили пенальти, а Кирьяков валит на арбитра! Так играть Арсеналу и чудить в своей штрафной НЕЛЬЗЯ! Кирьякову надо наказать игрока за безобразную игру. Он подвёл команду. Арбитр встречи верно поставил пенальти в ворота Арсенала!
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serhz
1494665779
Ну что за гадёныш этот Кирьяков !! - довёл команду до вылета в ФНЛ , проиграли по всем статьям ЦСКА , не видит 100 % пенальти !! - и всё время все кругом виноваты !! - бездарь ты , был и есть , надеюсь скоро выгонят и забудут как звали .
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