Кирьяков: «Это уже какая-то тенденция с этим судьей, который постоянно ставит пенальти в наши ворота»

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в матче 28-го тура РФПЛ. Специалист раскритиковал работу главного арбитра Владимира Сельдякова.

«Чересчур много ошибок допускали, когда овладевали мячом, не могли им распорядиться, и был технический брак в приеме мяча, когда игроки ЦСКА, особенно в первом тайме, нас успевали накрывать. Мы действовали достаточно медленно и недостаточно агрессивно боролись впереди за мяч.

Что касается пенальти, то надо посмотреть, но это уже какая-то тенденция с этим судьей, который постоянно ставит пенальти в наши ворота. После «Оренбурга» я сказал, что не хочу, чтобы этот судья судил в Премьер-лиге. Могу только подписаться под своими словами. Игра шла до пенальти. Если бы мы продержались первый тайм, то имели бы определенные шансы во втором.

У ЦСКА уровень игроков достаточно приличный, и нам было тяжело против них играть. Сейчас такая ситуация, что мы должны знать результаты завтрашних матчей и сделать все для того, чтобы набрать максимальное количество очков в двух последних матчах дома.

У Габулова (был заменен на 46-й минуте – прим. «Бомбардира») были определенные проблемы с коленом. Штаб медицинский будет работать над этим. Надеюсь, что к игре с «Амкаром» он будет здоров. Матчи с «Амкаром» и «Спартаком» — решающие. Играем дома перед своими болельщиками и постараемся набрать максимальное количество очков», – сказал специалист.

Тульский клуб занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.